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09 Mayıs 2018 20:02

Uşak termalleri görücüye çıkıyor

Uşak Valiliği, Banaz Belediyesi ve birçok katılımcı kurumun işbirliği içerisinde Uşak’ın termal potansiyelini ortaya çıkarmak ve yatırım fırsatlarını konuklara ve otel sahiplerine yerinde aktarabilmek amacı ile “Termal Turizmde Yeni Destinasyon Uşak” Turizm Çalıştayı 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Uşak’ta gerçekleştirilecek.

Uşak termalleri görücüye çıkıyor

09 Mayıs 2018 20:02


100’e yakın katılımcının beklendiği Çalıştaya onlarca turizm yatırımcının katılacağı belirtildi. Çalıştayın özellikle Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Bölgesinin tanıtılması açısından önemli olduğu vurgulandı.


12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan ilk gün oturumu Uşak Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonunda yapılacak.


13 Mayıs Pazar günü katılımcılara Banaz Evrendede Mesire Alanında verilecek olan kahvaltının ardından ilk önce Hamamboğazı Termal Bölgesi ve Banaz Belediyesi Termal Tesisleri ve Kayağıl Bölgesi Teknik İnceleme Gezisi düzenlenecek. Daha sonra katılımcılara Uşak Müzesi,Kanyonlar ve Blaundus Antik Kenti gezdirilecek.




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