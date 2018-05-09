Uşak termalleri görücüye çıkıyor

100’e yakın katılımcının beklendiği Çalıştaya onlarca turizm yatırımcının katılacağı belirtildi. Çalıştayın özellikle Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Bölgesinin tanıtılması açısından önemli olduğu vurgulandı.

12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan ilk gün oturumu Uşak Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonunda yapılacak.

13 Mayıs Pazar günü katılımcılara Banaz Evrendede Mesire Alanında verilecek olan kahvaltının ardından ilk önce Hamamboğazı Termal Bölgesi ve Banaz Belediyesi Termal Tesisleri ve Kayağıl Bölgesi Teknik İnceleme Gezisi düzenlenecek. Daha sonra katılımcılara Uşak Müzesi,Kanyonlar ve Blaundus Antik Kenti gezdirilecek.