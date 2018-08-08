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08 Ağustos 2018 00:26

Uşak Üniversite Hastanesinde mikrocerrahi ameliyatlarına başlandı

Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği mevcut envanterine eklenen cerrahi mikroskop sayesinde gelişmiş donanım ve teknik alt yapı özelliği kazanması ile envantere eklenen cerrahi mikroskopla mikrocerrahi ameliyatlarına başlandı.

Uşak Üniversite Hastanesinde mikrocerrahi ameliyatlarına başlandı

08 Ağustos 2018 00:26


Envantere eklenen mikroskop yardımıyla ilk Lomber Disk Hernisi ameliyatı Op. Dr. Yavuz Selim Aydın tarafından gerçekleştirildi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Op. Dr. Yavuz Selim Aydın; “Hali hazırda ilimizde Uşak Eğitim Araştırma Hastanesinde uygulanan Lomber Disk Hernisi ameliyatlarının cerrahi mikroskop sayesinde mikrocerrahi tekniği uygulanmasına imkan sağlanmış olup, İlimizde mikrocerrahi tekniğiyle fıtık ameliyatlarının yapılabilmesinin önü açılmış oldu. Servikal disk hernisi (boyun fıtığı), omurga kırıkları, torakal ve lomber disk hernisi (sırt ve bel fırıkları), beyin tümörleri, konjenital malformasyonlar (doğumsal hastalıklar), omurga tümörleri, spondilolistezis (bel kayması) ameliyatlarının hastanemizde yapılabilmesi açısından teknik altyapı ve donanımın sağlanması ve Uşak İline kazandırılmasına katkısı olan ve desteklerini esirgemeyen Hastane Yönetimi ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkürlerimi sunarım” dedi.




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