Uşak Üniversitesi 2017-2018 yılı mezuniyet töreni yapıldı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, onur belgesi almaya hak kazanan mezun öğrenciler adına, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Emine Üzüm’ün konuşmasıyla devam etti. Emine Üzüm, bugün çağ açıp çağ kapayan necip bir milletin, üniversite mezunu evlatları olarak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirebilmek için Milli Mücadele Ruhuyla bir yola çıktıklarını ve bu yolda hiç durmadan azimle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Üzüm ayrıca, üniversite hayatları boyunca huzurlu ve güvenli şekilde öğrenim görmelerini sağlayan, başta Üniversite yönetimine ve hocalarına, İl bürokratlarına, bugünlere gelmelerinde emek ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerine, arkadaşları adına teşekkür etti.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş Uşak Üniversitesinin hali hazırda 12 fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksek okul, 11 Meslek yüksek okulu, 27 araştırma ve uygulama merkezi,195 program, 701 akademik, 330 idari personel ve 59 ülkeden 2 bin 590 yabancı olmak üzere toplamda 33 bin 120 öğrencisi olan önemli bir üniversite olduğunun altını çizdi. Uşak Üniversitesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat açıkladığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programına giren 5 üniversiteden biri olduğunu hatırlatan Rektör Savaş; " Bu kapsamda üniversitemiz deri,tekstil ve seramik alanında pilot üniversite seçilmiştir. Program kapsamında sanayicimizin, tekstilcilerimizin, dericilerimizin ve seramikçilerimizin problemlerini çözmeye yönelik projeler geliştirmekteyiz. Bu projeleri sanayicilerimiz ve iş adamlarımızla birlikte el ele hayata geçirme arzusundayız. Aynı zamanda Üniversite sanayi işbirliğinin Uşak ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Bilgi, inovasyon ve teknoloji kullanarak ilerleyeceğiz. Günümüzde iş dünyasını en çok meşgul eden sanayi 4.0 devrimidir. Sanayi 4.0 devrimi bilgiyi hızlı üretmek, üretilen bilgi ve teknolojiyi başkaları taklit etmeye başladığında o bilgi ve teknolojiyi bırakıp yenisini üretmenin üzerine kuruludur. Bu düsturla sanayi kuruluşlarımızla etkin bir işbirliği kurarak üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgiyle sektörlerin ticari tecrübelerini Ar-Ge ve inovasyon temelli olarak projelerde birleştirerek bölgemizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak için Teknopark kurmak gayreti içerisine girdik. Göreve geldiğim günden beri bu konuda yoğun çalışıyoruz" şeklinden konuştu.

Konuşmasının sonunda üniversiteyi dereceyle bitiren mezunlara başarılar dileyen Rektör Savaş konuşmasının şu ifadeyle bitirdi; "Sizleri mutlu ve gururlu bir şekilde uğurluyor hepinizin gözlerinizden öpüyorum."

Protokol konuşmalarından sonra dereceyle mezun olan öğrenciler otuzarlı gruplar halinde çağrılarak yüksek onur belgeleri takdim edildi. Programın sonunda gençler keplerini havaya atarak mezuniyetin tadını çıkardı.

Törene Vali Salim Demir, Milletvekilleri Av. Mehmet Altay, Dr. Alim Tunç ile Özkan Yalım, Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Yalçın Baysal, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, onur konuğu Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan ile Prof. Dr. Adem Duru, Uşak Üniversitesi fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürleri, il müdürleri, akademisyenler, yüksek onur belgesi almayı hak eden 292 öğrenci ve aileleri katıldı.