Uşak Üniversitesi Akademisyenlerinden ISIF 2018'de büyük başarı

Uşak Üniversitesi, 27-29 Eylül tarihlerinde Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'ndan (ISIF'18) ödüllerle döndü.

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ISIF'18'de Uşak Üniversitesi akademisyenlerine ait patentler sergilenerek, bu buluşların ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşması sağlandı. Fuarda Uşak Üniversitesi akademisyenlerinin çalışmaları, 9 patent içerisinden, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 ödüle layık görüldü.

Patentleri ödüle layık görülen Dr. Öğretim Üyesi İdris Kaynak, Dr. Öğretim Üyesi Bahar Tiber, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Ömeroğulları Başyiğit'in ödülleri ve teşekkür belgeleri, Vali Salim Demir ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından takdim edildi.

Rektörlük makamında gerçekleşen takdimde Vali Salim Demir, ödül alan akademisyenlerimizi tebrik etti. Vali Demir, üniversitenin ve sanayinin bilgide, teknolojide ve verimlilikte daha üst seviyelere çıkması için olmazsa olmaz koşulu olan üniversite-sanayi buluşmasının önemine değinerek “Sanayi-bilim ve sanayi-teknoloji buluşması ülke kalkınmasının olmazsa olmazlarındandır. Eğer biz devletimize, ülkemize, milletimize hizmet etmek istiyorsak bu konuda gece gündüz çalışmamız lazım. Bugün burada bulunan değerli akademisyenlerimiz işte bu çalışmaları ile ödüle layık görüldüler. Kendilerini tebrik ediyorum. Üniversitemiz ürettiği bilgiyi, teknolojiyi sanayimizle paylaşıyor ve ülkemiz kalkınıyor. Tekrar ödül alan akademisyenlerimize teşekkür ederim. Başarılı çalışmalarının devamını dilerim.”

Rektör Prof. Dr. Savaş ise akademisyenlerimizi başarılarından dolayı kutlayarak “Ödül alan hocalarımızı tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim. Uşak Üniversitesi, Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetleriyle, patent ve buluşlarıyla yeni nesil üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Elbette amacımız patent sayımızı, araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarımızı artırmaktır. Bunun için daha fazla çalışacak, bilgi üretip, bu bilgiyi ülke kalkınması için paylaşacağız.” dedi.

Ödül takdiminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uşak İl Müdür V. Orhan Karalar ve Uşak Üniversitesi Teknoloji Taransfer Ofisi (UTTO) Müdürü Doç. Dr. Abdullah Dikici de yer aldı.