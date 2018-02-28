Uşak Üniversitesi, Cannes Film Festivali’nde

Cannes Film Festivalinde gerçekleşecek.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi araştırma görevlisi Onur Keşaplı’nın yazıp yönettiği ve Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi Gülbike Keşaplı’nın sanat yönetmenliğini üstlendiği, İletişim Fakültesi öğrencilerinin kamera, reji, prodüksiyon ve kast başlıklarında asistanlık yaptıkları kısa film Prelüd (Başlangıç), dünya prömiyerini bu yıl 8-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan 71. Cannes Film Festivali’nde yapacak.

Başrolünü Can Söylemez’in yardımcı rollerini ise Ebru Atilla Sağay, Barış Kolik ve Gülbike Keşaplı’nın canlandırdığı film, sinema sanatının en büyük etkinliklerinden Cannes Film Festivali’nin yarışma dışı Short Film Corner bölümünde dünyanın dört bir yanından gelen yapımcılar, yönetmenler ve sinemaseverlerle buluşma fırsatı yakalayacak.

Berk Tuğcu’nun görüntü yönetmenliğinde, melankoli kavramı ve varoluşçuluk düşüncesine eleştirel bir yaklaşım geliştirirken, filmlik zaman algısına özgün bir biçim getiren Prelüd/Başlangıç’ın konusu ise şöyle; “Başarılı bir senarist olarak ünlenen Ulaş, ‘Portekiz Mektupları’nı beyazperdeye uyarlamaya çalıştığı dönemde, gençlik aşkının düğününe davet edilir. Kalbinden ve zihninden tümüyle silemediği anıların eşliğinde düğüne doğru yol alan Ulaş’ın öncelikle sevgilisi, dostları ve annesine uzanan geçmişindeki kimi duraklara uğraması gerekmektedir.”

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi’nce düzenlenen Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin de yürütücülüğünü yapan Arş. Gör. Onur Keşaplı’nın yönetiminde, geçtiğimiz Ağustos ve Eylül aylarında, İzmir’in Karaburun, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri ile Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çekimleri tamamlanan filmin ilk gösterimi 14 Mayıs’ta gerçekleşecek. Prelüd/Başlangıç hakkında ayrıntılı bilgiler ile filmin fragmanı ise önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.