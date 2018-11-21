Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni' gerçekleştirildi

Sınıf öğrencilerinin “Beyaz Önlük Giyme Töreni” gerçekleşti.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan törene Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Karahan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Artunç, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Hızla değişen dünyaya ayak uyduran başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Rektör Savaş, Diş Hekimliği Fakültesinin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Sınıf öğrencilerini kutlayarak, “Beyaz her zaman iyiliği, güzelliği ve ümidi temsil eder. Size düşen görev teorik bilgilerinizi pratikle birleştirip, kendinizi en iyi şekilde yetiştirmektir. Eğer gelişmeleri takip etmezsek yürüyenlerin koşanlara yetişemediği gibi biz de diğerlerine yetişemeyiz. Hepimizin birer hedefi olması gerekiyor. Bu süreç içerisinde bir takım zorluklarla karşılaşacaksınız. Zorluklar sizi hiç bir zaman yıldırmasın. Her zorluğun içinde bir ümit olduğunu unutmayınız. Hiç bir zaman karamsarlığa düşmeyin. Bugün beyaz önlük giydiğiniz gibi mezun olduğunuzda da sizi mezuniyet cübbelerinizle sizi Türkiye'nin dört bir yanına diş hekimi olarak yollamak istiyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diliyor, siz değerli aileleri de ayrıca tebrik ediyorum. Başta Dekanımız olmak üzere etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."dedi.

Dekan Artunç ise açılış konuşmasında, Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk defa 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 62 öğrenci ile eğitim-öğretime başladığını belirterek, “Fakültemiz 2016 yılında da hasta kabulüne başladı. Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet her geçen gün gelişmektedir. Bu yıl 91 yeni öğrencimiz eğitim almaya başladı. Diş Hekimliği, eğitimi ve uygulaması zor olan mesleklerden biridir. Dünyada gerçekleşen tüm bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, eğitim, hasta hizmeti ve araştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fakültemizi ulusal ve uluslararası alanda etkin bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, diş hekimliği eğitiminin hayat boyu süren bir süreç olduğunu unutmayın. Sizleri meslek hayatınıza en iyi şekilde hazırlamak, tüm yeniliklere hakim, güncel bilgilere erişmeyi bilen, teknolojinin tüm imkanlarını kullanabilen yetkin diş hekimleri olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Sizler de özverili çalışmaya devam etmelisiniz. Bugün burada beyaz önlüklerini giyecek yeni öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, siz değerli konuklara bizlerle bir arada oldukları için teşekkür ediyorum.”dedi.

Tören, Prof. Dr. Savaş, Rektör Yardımcısı Karahan ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Elemanlarının öğrencilere önlük giydirmesinin ardından, Dekan Artunç'un öğrencilere “Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Andını” okutması ile son buldu.