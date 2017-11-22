Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 17:01

Uşak Üniversitesi öğrenci toplulukları stant açtı

Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olan Öğrenci Toplulukları tanıtım ve üye kaydı için toplu stant açma etkinliği gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi öğrenci toplulukları stant açtı

22 Kasım 2017 17:01


Mustafa Kemal Paşa Amfisi Fuaye Alanında düzenlenen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Saim Savaş ile Prof. Dr. Ali Yılmaz, Genel Sekreter Vekili Kenan Gökçe katıldı. Rektör Vekili Dalkıran, 78 kültür topluluğu ve 13 spor topluluğunun stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.


Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilmeleri, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılabilmeleri için kurulmuş olan topluluk standları yoğun ilgi görerek renkli görüntülere sahne oldu.


Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Öğrenci Topluluklarının Tanıtımı ve Üye Kayıt Etkinliği” 24 Kasım 2017 Cuma gününe kadar sürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cuma
    12°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç