Uşak Üniversitesi öğrenci toplulukları stant açtı

Mustafa Kemal Paşa Amfisi Fuaye Alanında düzenlenen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Saim Savaş ile Prof. Dr. Ali Yılmaz, Genel Sekreter Vekili Kenan Gökçe katıldı. Rektör Vekili Dalkıran, 78 kültür topluluğu ve 13 spor topluluğunun stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilmeleri, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılabilmeleri için kurulmuş olan topluluk standları yoğun ilgi görerek renkli görüntülere sahne oldu.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Öğrenci Topluluklarının Tanıtımı ve Üye Kayıt Etkinliği” 24 Kasım 2017 Cuma gününe kadar sürecek.