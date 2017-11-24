Uşak Üniversitesi öğrenci toplulukları tanıtım etkinliği düzenledi

Uşak üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli topluluklar farklı fakülte ve bölümlerden öğrencilerle buluştular.

Üniversitenin açık hava konser alanında stantlar açan öğrenci toplulukları kültür sanat, spor ve bilim teknoloji sahalarında yapmış oldukları faaliyet ve etkinliklerini çeşitli gösterilerle stantları ziyaret eden öğrenciler ve öğretim görevlerine anlattılar. Programlarını öğrencilere anlatarak yeni üye edinmeye çalıştılar.

Etkinlikte bulunan müzik toplulukları canlı müzik ifasında bulundular. 24 Kasım öğretmenler gününe tekabül eden etkinlik ziyaretçiler tarafından coşkuyla kutlandı. Programın devamında gün boyunca öğrencilerin toplu dans ve şarkı söylemesiyle etkinlik yerinde adeta bir bayram havası yaşandı.

Uşak üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci topluluklarından, Azerbaycan ve Türkmenistanlı öğrencilerinde stantları program alanında ziyaretçilerle buluştu. Ülkelerinin yerel kıyafetlerini giyen öğrenciler memleketlerini tanıtan afiş ve aksesuarlarla diğer öğrencilerin dikkatini çektiler.