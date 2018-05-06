‘Bilinçli Nesi Güzel Gelecek’ konulu proje Uşak’ın Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine uzman doktorlar tarafından seminer verildi.

Proje kapsamında Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler Bölümü öğrencilerinin organize ettiği “Ergenlik Dönemi” seminerini özel hastane doktorları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Yrd. Doç.Dr. Selçuk Gürel ile Psikolog Zeynep Yeşilkaya gerçekleştirdi.

Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenen seminerde; öğrencilere, doğru bilgileri uygun şekilde sunarak sağlıklı gelişimlerini sağlamak daha bilinçli olmalarını sağlamak amaçlandı. Ergenlik döneminin, gelişim sürecinin en önemli evresi olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç.Dr. Selçuk Gürel, Psikolog Zeynep Yeşilkaya “Çocukluktan erişkinliğe geçiş olan ergenlik döneminde bireyde hızlı bir gelişim yaşanmaktadır.

Erişkin yaşamda sağlıklı ve mutlu bir yaşantı ancak içinde bulunduğunuz ve ergenlik olarak tanımlanan bu değişim döneminde yeterli bilgi, beceri, uygun tutum ve değerlerin kazanılması ile sağlanabilmektedir” dedi.

Proje üniversite öğrencilerinin şehit Mehmet Çetin imam hatip ortaokulunda düzenlediği sınıflar arası temizlik yarışması ve resimde yetenekli öğrencilere hazırlatılan sağlıklı yaşamak için tüketilmesi gereken yiyecekler konulu resimlerin sergilenmesi ile son buldu.