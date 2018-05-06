Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Uşak
  •  » Uşak Üniversitesi Öğrencileri ‘Bilinçli Nesil Güzel Gelecek' Adlı Bir Takım Etkinlik Düzenledi
06 Mayıs 2018 15:32

Uşak üniversitesi öğrencileri ‘bilinçli nesil güzel gelecek’ adlı bir takım etkinlik düzenledi

Uşak üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencileri ‘Sosyal Sorumluluk Kampanyaları’ dersi kapsamında “Bilinçli Nesil Güzel Gelecek” adlı proje düzenledi.

Uşak üniversitesi öğrencileri ‘bilinçli nesil güzel gelecek’ adlı bir takım etkinlik düzenledi

06 Mayıs 2018 15:32


‘Bilinçli Nesi Güzel Gelecek’ konulu proje Uşak’ın Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine uzman doktorlar tarafından seminer verildi.


Proje kapsamında Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler Bölümü öğrencilerinin organize ettiği “Ergenlik Dönemi” seminerini özel hastane doktorları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Yrd. Doç.Dr. Selçuk Gürel ile Psikolog Zeynep Yeşilkaya gerçekleştirdi.


Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenen seminerde; öğrencilere, doğru bilgileri uygun şekilde sunarak sağlıklı gelişimlerini sağlamak daha bilinçli olmalarını sağlamak amaçlandı. Ergenlik döneminin, gelişim sürecinin en önemli evresi olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç.Dr. Selçuk Gürel, Psikolog Zeynep Yeşilkaya “Çocukluktan erişkinliğe geçiş olan ergenlik döneminde bireyde hızlı bir gelişim yaşanmaktadır.


Erişkin yaşamda sağlıklı ve mutlu bir yaşantı ancak içinde bulunduğunuz ve ergenlik olarak tanımlanan bu değişim döneminde yeterli bilgi, beceri, uygun tutum ve değerlerin kazanılması ile sağlanabilmektedir” dedi.


Proje üniversite öğrencilerinin şehit Mehmet Çetin imam hatip ortaokulunda düzenlediği sınıflar arası temizlik yarışması ve resimde yetenekli öğrencilere hazırlatılan sağlıklı yaşamak için tüketilmesi gereken yiyecekler konulu resimlerin sergilenmesi ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç