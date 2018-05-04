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04 Mayıs 2018 16:26

Uşak Üniversitesi öğrencileri köyde bahar şenliği düzenledi

Uşak Üniversitesi öğrencileri, Muharremşah köyünde bahar şenliği etkinliği düzenledi.

Uşak Üniversitesi öğrencileri köyde bahar şenliği düzenledi

04 Mayıs 2018 16:26


Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi kapsamında Muharremşah köyünde Bahar Şenliği etkinliği düzenlediler.


Etkinliği düzenleyen öğrenciler asıl amaç olarak şenlikte çocukların eğlenmesini hedef aldıklarını belirttiler. Çocukların eğlenmesi için yarışmalar düzenleyen öğrenciler, sendeliye oyunu, halat çekme, çuval oyunu ve su balonu oyunlarını oynatarak köyde neşeli bir gün yaşatmaya çalıştı.


Ayrıca resim yarışması düzenleyerek kazanan çocuklara hediyeler verdi.




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