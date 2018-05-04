Uşak Üniversitesi öğrencileri köyde bahar şenliği düzenledi

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi kapsamında Muharremşah köyünde Bahar Şenliği etkinliği düzenlediler.

Etkinliği düzenleyen öğrenciler asıl amaç olarak şenlikte çocukların eğlenmesini hedef aldıklarını belirttiler. Çocukların eğlenmesi için yarışmalar düzenleyen öğrenciler, sendeliye oyunu, halat çekme, çuval oyunu ve su balonu oyunlarını oynatarak köyde neşeli bir gün yaşatmaya çalıştı.

Ayrıca resim yarışması düzenleyerek kazanan çocuklara hediyeler verdi.