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26 Şubat 2018 09:49

Uşak Üniversitesi öğrencileri, Mehmetçiği cephe arkasında ziyaret etti

Uşak Üniversitesi Öğrencileri Konsey üyesi bir grup öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerleri cephe arkasında ziyaret etti.

Uşak Üniversitesi öğrencileri, Mehmetçiği cephe arkasında ziyaret etti

26 Şubat 2018 09:49


Uşak Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan üniversiteli gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için askerleri cephe arkasında ziyaret etti. 12 kişilik grup halinde Suriye sınırındaki bulunan askeri birliklere giden öğrenciler, Mehmetçiğe manevi destek verdi.



Vali ve Rektörün destek mektubunu ilettiler


Uşak Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Taha Koyuncu, Uşak Valisi Salim Demir ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın askerlere yazdığı destek mektuplarını da bölgede görev yapan askeri yetkililere teslim eden öğrenciler, Uşak halkının temsilcisi olarak askerlere selam götürdü.



Saldırıya uğrayan Kilis’i ziyaret ettiler


Öğrenciler, Suriye’nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin isabet ettiği, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan tarihi yapıları da ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten öğrenciler, Uşak halkının tüm terör örgütlerine karşı her daim Kilis halkının yanında olduğu mesajını iletti.




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