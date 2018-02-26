Uşak Üniversitesi öğrencileri, Mehmetçiği cephe arkasında ziyaret etti

Uşak Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan üniversiteli gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için askerleri cephe arkasında ziyaret etti. 12 kişilik grup halinde Suriye sınırındaki bulunan askeri birliklere giden öğrenciler, Mehmetçiğe manevi destek verdi.

Vali ve Rektörün destek mektubunu ilettiler

Uşak Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Taha Koyuncu, Uşak Valisi Salim Demir ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın askerlere yazdığı destek mektuplarını da bölgede görev yapan askeri yetkililere teslim eden öğrenciler, Uşak halkının temsilcisi olarak askerlere selam götürdü.

Saldırıya uğrayan Kilis’i ziyaret ettiler

Öğrenciler, Suriye’nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin isabet ettiği, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan tarihi yapıları da ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten öğrenciler, Uşak halkının tüm terör örgütlerine karşı her daim Kilis halkının yanında olduğu mesajını iletti.