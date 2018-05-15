Uşak Üniversitesi öğrencilerinden ’Engel değil destek olalım’ projesi

Proje kapsamında ilk olarak projenin yapılacağı okul belirlendi. Proje okulu Uşak İlyaslı Ortaokulu oldu. Köy okulu olması sebebiyle projeye seçilebilecek en uygun okul oldu. Ardından okul yönetimi ve özel eğitim hocası Sema Dönder ile iletişime geçilerek öğrencilerin ihtiyaçları belirlenerek öğrencilerle tanışıldı.

Projenin ilk ayağında özel eğitim öğrencisi, 2 veli, 14 ortaöğretim öğrencisi ve 1 öğretmeni Uşak Üniversitesinde ağırladılar. Misafirlere önce üniversite kütüphanesi gezdirildi, öğrencilerin tüm soruları dikkatle cevaplandı. Ardından üniversitenin sinema salonunda öğrencilere özel seçilen film gösterime sunuldu. Ve son olarak okul yemekhanesinde öğrencilere yemek yedirilerek etkinliğe son verildi. Öğrencilerin geliş gidiş servisi Uşak Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edildi. Etkinliğin sonunda öğrencilerin yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi.

Projenin ikinci ayağında ise öğrencilerin belirlenen ihtiyaçları destekleyiciler(sponsor) tarafından karşılandı. İhtiyaç listesinde kitaplar en başı çekti ve en çok bu ihtiyaca önem verildi. Geri kalan ihtiyaçları eğitici materyaller, kıyafetler ve ayakkabılar gibi şeyler oluşturdu.

Projenin üçüncü ayağı kardeş okul etkinliği oldu. Bu kapsamda ilk olarak kardeş okul belirlendi. Kardeş okul olarak seçilen Trabzon Yaylacık Ortaokulu öğrencileri Uşak İlyaslı ortaokulundaki öğrencileri mektuplar yazarak resimler çizdiler. Ve bu durum her iki taraftaki öğrencileri inanılmaz mutlu etti. Bu etkinliği yapmaktaki amaç onların yalnız olmadığını her yerde olduklarını onlara göstermekti. Ve çocukları en çok mutlu edende bu etkinlik oldu.

Projenin 4. Ayağında öğrencilerle birlikte ağaç dikildi ve piknik yapıldı. Dikilen ağaçlar destekleyiciler adına dikildi ve böylece onlara güzel bir teşekkür edilmiş oldu.