Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ’den gözaltına alındı

Uşak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri bu sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon yaptı. Operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, doçent ve yardımcı doçentlerin de bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere KOM Şubeye götürüldü.