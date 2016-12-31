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31 Aralık 2016 07:45

Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ’den tutuklandı

Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ’den tutuklandı

31 Aralık 2016 07:45

UŞAK (İHA) – Uşak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de bulunduğu toplam 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca “Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması”na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin Uşak Üniversitesi yönetim ve çalışanlarına yönelik yaptığı operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, doçent ve yardımcı doçentlerin de bulunduğu toplam 9 kişiyi gözaltına almıştı.
Emniyetteki ifade süreçlerinin tamamlanmasının ardından, dün sabah sağlık kontrolünden geçirilerek Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme tarafından “terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek suçlarından” Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, Rektör’ün makam şoförü Oğuz Ceylan, Eski bir dernek başkanı Muhammet Kaya ve yurt çalışanı Mustafa Çınaroğlu olmak üzere toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken bir kişide mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



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