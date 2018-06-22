Uşak Üniversitesi Teknopark toplantısı gerçekleşti

Toplantıda gelecek dönem çalışmaları ile ilgili planlamalar yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada Uşak Üniversitesi teknopark binasının Bir Eylül Kampüsü ve UOSB’nin içinde yapılacağını belirtti. Uşak Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliği ile kurulan Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Türkiye’de ayrı iki ilde bulunan yükseköğretim kurumu ortaklığında kurulan ilk teknopark özelliği ile aktif teknoparklar arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Ekrem Savaş “Şu an Afyonkarahisar’da teknopark mevcut. Uşak’ta bir teknopark alanımız yok. Ancak göreve geldiğim Aralık 2017 tarihinden itibaren bu konuda yoğun çalışmalarımız oldu. Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslar sonucu ve gerekli kaynak ve finansmanları da sağlayarak birinci teknopark binamız UOSB’nin içinde yapılacak. İkinci teknopark binamız ise üniversitemiz kampusunda en kısa sürede yapılacak. Her iki teknoparkımızda girişimci ve sanayicilerimize hizmet vereceğiz. İlimizde ve bölgemizde yer alan firmalara ciddi katkılar, destek ve fayda sağlanacak. Konuyla ilgili vizyonumuz; Ar-Ge ve İnovasyon öncelikli olmak üzere bölgeyi, ülkemiz ve dünyanın önde gelen araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçi merkezlerinden biri haline dönüştürerek, TR33 Bölgesinin teknolojik ve yenilikçi yatırımlarda cazibe merkezi olmasına, ülkemizin Ar-Ge potansiyeli ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamaktır.”dedi.