Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir ilk

Türkiye'de bir ilk olan Dijital Histoloji ve Patoloji Laboratuarı Eğitim Sistemi ve Preparat Kütüphanesi, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, ilklerin şehri Uşak'ta, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bir ilke imza attığını söyleyerek Tıp Fakültesi'nin bir yıl gibi kısa bir sürede göstermiş olduğu gelişimden dolayı başta Dekan Prof. Dr. Ömer Karahan olmak üzere tüm Tıp Fakültesi akademisyenlerini ve idari personelini tebrik etti. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin, Uşak'a ve bölgeye olan katkılarının önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Savaş, Tıp Fakültesi morfoloji binası inşaatı için Kalkınma Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığını ve ihale yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek “Tıp eğitimi ve araştırma hizmetlerinin dünya tıbbına katkı sağlayacak en üst düzeyde olması yanında, standart tıp fakültesi sağlık hizmetlerinden öte, gerontoloji, geriatri ve termal tıp alanında sosyal sorumluluk ve sağlık hizmetlerini öne çıkararak sağlık turizminde önder olmak amacındayız. Tıp Fakültemizi yaptıkları çalışmalardan dolayı bir kez daha kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Karahan ise 2015 yılında Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kurulduğunu ve 2017-2018 eğitim- öğretim yılında yüzde yüz doluluk oranıyla ilk öğrencilerini aldığını belirtti. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, 2018 YKS sonuçlarına göre, 137 Tıp Fakültesi arasında tercih edilme sırasında 70. sıraya yükseldiğine dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Karahan, “Bir yıl gibi kısa bir sürede bu başarıyı yakalamak mutluluk verici. Bu yıl da yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. Birinci ve ikinci sınıfta toplam 156 öğrencimiz, temel ve klinik bilimlerde toplam 46 akademisyenimiz var. ‘Yeni Nesil Tıp Eğitimi' iddiası ile yola çıktık. Türkiye'nin örnek yeni nesil tıp fakültesi olmak hedefimizde hızla ilerliyoruz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş önderliğinde, öğrenci aileleri, öğrencilerimiz ve eğitim kadromuzun işbirliği, uyumu ve sıra dışı gayretleriyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Türkiye'deki ilk Biolucida Dijital Histoloji ve Patoloji Laboratuarı Eğitim Sistemi ve Preparat Kütüphanesini öğrencilerimizin eğitimine sunuyoruz. Biolucida Dijital Histoloji ve Patoloji eğitim sistemi, ABD'nin en önemli üniversitelerinin dijitalleştirilmiş ve yüzlerce Preparattan oluşan Preparat kütüphanelerini öğrencilerin bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından ulaşmalarına olanak sağlayacak biçimde hizmete sunuyor. Bu sistemi Türkiye'de ilk kullanan Tıp Fakültesi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca kadın ve erkek kadavralarımız da geldi, 100 öğrenci kapasiteli yeni anatomi maket laboratuvarımızı da kurduk. Hedeflerimizi bir bir gerçekleştirmek üzere çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.” dedi.