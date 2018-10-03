Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi kaynaşma toplantısında buluştu

Sosyal tesislerde gerçekleşen toplantıya Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş da katıldı. Öğrencilere ilk ders niteliğinde bir konuşma yapan Rektör Savaş onlara öz kültürlerinden, değerlerinden kopmamalarını tavsiye etti. Rektör Savaş ;”Fakültemiz Ziraat fakülteleri içerisinde en iyilerinden ama daha iyi olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü sizi en iyi yetiştirmek bizim temel görevimiz. Sizleri ne kadar donanımlı yetiştirirsek bizim yarınlarımız o kadar aydınlık olacaktır.” Dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nuray Şahinler öğrenciler için hayatlarında yeni bir dönemin başladığını bu süreçte hocaları olarak üstelerine düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını söyledi. Dekan Şahinler konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Fakültemiz genç bir fakülte olmasıyla beraber yaştaşlarıyla yani aynı dönemde aynı yıllarda kurulan fakültelerle kıyasladığımızda iyi bir altyapıya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak bir takım eksikliklerimiz var bu eksikliklerimiziz de kısa zamanda rektörlüğümüzün desteğiyle giderileceğinden eminim.

Ziraat, tarım insan hayatı için önemli bir sektör. Geçmişte olduğumuz gibi bugün ve gelecekte de aç yaşayamayız, dolayısıyla stratejik bir öneme sahip. Sizler genç ziraat mühendisi adayları olarak böyle önemli bir bölümü seçmiş bulunuyorsunuz yani sizlere çok büyük görevler düşüyor. Vatana, millete, ailenize faydalı bireyler olarak okuldan mezun olup vatanımıza hizmet etmek. Ben fazla uzatmak istemiyorum eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum, emeği geçen hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Yoğun iş temposunda vakit ayırıp geldiği için Rektörümüze ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum.”

Dekan Şahinlerden sonra söz alan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin böyle güzel bir yerde güzel bir sabahta bir yerde olmasının kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirtti.” Sizlerin aranızda olmak benim için ayrıcalık olduğunu da belirtmek isterim” diyen Rektör Savaş; “Sanıyorum hepiniz birinci sınıf öğrencisiniz hepinize Uşak Üniversitesine hoş geldiniz diyorum. Uşak Üniversitesi gördüğünüz gibi son derece güzel bir kampüse sahip. Genç ve dinamik bir üniversite bulunduğu konum itibariyle bütün çevre illerle yakın bir üniversite bu nedenle son derece ulaşımı kolay imkanları güzel bir üniversite olduğunu söyleyebiliriz. Burada olmanın bu üniversiteyi seçmenizin bir şans olduğunu düşünüyorum.” Şeklinde konuştu.

Lise dönemindeki o sınav stresinin arkasından üniversiteye gelen öğrencilerimizde gelende bir gevşeme olduğunu bu gevşeme neticesinde birinci sınıfta birçok dersten kaldığını vurgulayan Rektör Savaş öğrencilerin ikinci sınıfta alttan aldıkları dersleri ekleyerek 4 yıllık üniversiteyi 5 yılda 6 yılda bitirmek zorunda kaldıklarını aktardı. Öğrencileri bu konuda uyaran Rektör Savaş; “ Dolayısıyla lise döneminde nasıl çalışıyorsanız burada da ilk günden itibaren aynı şekilde çalışmaya devam edin. Şimdi bizim bazı değerlerimiz var bu değerlere sahip olduğumuz zaman başarıyı çok güzel bir şekilde yakalarsınız. Zaten bu değerlerden uzaklaştığımızdan dolayı 3. Dünya ülkesi veya geri kalmış algısını taşımaktayız. Bunlardan bir tanesi ‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır'. İki gününüzü birbirine eş geçirmeyecek bir ortamda yaşarsanız bizi kimse tutamaz. Dolayısıyla bu takım değerleri kaybetmemiz gerekiyor. Mesela ‘Komşusu aç yatan bizden değildir'. Bu düstur bizim sosyal yapımızın ne kadar güçlü olduğunun bir şahididir. Ama biz aynı apartmanlarda yaşıyoruz ve karşı komşumuzu bilmiyoruz. Hasta olduğunda, derdi olduğunda veyahut herhangi bir sıkıntısı olduğunda derdine koşmuyoruz. Bu neden siz gençlerin bu değerlerimize sahip çıkmanız gerekir diye düşünüyorum.

Ziraat Fakültemiz genç bir fakülte, öğretim üyelerimiz alanlarında son derece temayüz etmiş bilim adamları, imkanlarımız biraz önce sayın dekanımız ifade etti ziraat fakülteleri içerisinde en iyilerinden ama daha iyi olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü sizi en iyi yetiştirmek bizim temel görevimiz. Sizleri ne kadar donanımlı yetiştirirsek bizim yarınlarımız o kadar aydınlık olacaktır. “ ifadelerini kullandı.

Öğrencilere gelecek planlarını birinci sınıfta yapmalarını tavsiye eden Rektör Savaş ; “ Ne olmak istiyorsanız birinci sınıfta karar verin. Bilim adamı olmak istiyorsanız ona göre koşmanız gerekiyor, piyasada çalışmak istiyorsanız ona göre, yurt dışında mastır, doktora yapmak istiyorsanız bunu birinci sınıfta kararlaştırmanız gerekiyor. Son sınıfa geldiğinizde mastır ve doktora yapmak istiyorsanız ve not ortalamanız 2 ise geçmiş olsun yapacak hiçbir şey yok demektir çünkü geriye dönük bunu telafi etmek mümkün değil. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum.” Dedi.

Ailelerin ve toplumun öğrencilerden belirli beklentileri olduğunu hatırlatan Rektör Savaş dersini geçen ve iyi çalışan öğrencinin hocasını, ailesini ve toplumu mutlu edeceğini belirtti. Rektör Savaş; “ Bu nedenle üzerinizdeki yükün hafif olmadığını bilin ama şu anlamda ders çalışarak iyi notlar alarak, iyi yabancı dil veyahut size gerekli olan bilgileri öğrenerek yarınlara kendinizi hazırlayarak.”

Öğrencilere ziraatçı olarak yetişeceklerini ve

Buğdayın yetişmesi ve ekmek olarak sofralara gelme sürecini anlatarak konuşmasına devam eden Rektör Savaş ekmeğin israf edilerek bütün bu emeklerinde ekmekle birlikte çöpe gittiğini vurguladı. Öğrencilerden bu konuda duyarlı olmalarını isteyen Rektör Savaş öğrencilere hitaben; “Dünyada ekmek bulamadığından dolayı ölen çocukların insanların olduğunu düşünün ve bunu bir slogan haline getirerek ilk önce ziraat fakültesinde sonra Uşak'ın genelinde lütfen bunu yaygınlaştıralım.”

Rektör Savaş etkinliği düzenleyen bütün yetkilileri teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Konuşmaların sonrasında kahvaltıya geçildi. Etkinlikte canlı müzik performansı da gerçekleştirildi.