Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi üretirken öğretiyor

Endemik bitkilerle beslenen tavuklardan tamamen doğal yumurtalar elde edilirken arılar uygulama ve araştırma kapsamında alınan kovanlarda organik bal ve propolis üretiyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin şu an toplam 6 bölüm olduğunu belirterek, “Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz açıldığı andan itibaren genç ve dinamik akademik kadrosuyla, teoriyi pratikle birleştirdiği uygulama dersleri ve uygulama alanlarıyla öğrencilerine en iyi eğitimi vermektedir. Fakültemiz hem öğretiyor hem de üretiyor. Yapılan çalışmalar şehrimizin ve bölgemizin kalkınmasına yöneliktir. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz de ürettikleriyle hem Uşak'a hem de bölgeye hizmet vermektedir. Uşaklı üreticilerle kurulan ilişkiler sonucu üniversite-şehir bütünleşmesine de katkı sunmaktadır.” dedi.

Arı denilince Türkiye'de ilk akla gelen bilim insanlarından biri olan, Epiterapi hakkında birçok bilimsel çalışmaya imza atan ve yayınları bilim insanları tarafından defalarca kaynak gösterilen Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuray Şahinler henüz 6 yıllık bir fakülte olmalarına rağmen arıcılıkla ilgili kayda değer bir gelişme sağladıklarını söyledi. Projeyle aldıkları kovanlarda uygulama ve araştırma ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını belirten Dekan Şahinler bu çalışmaların çıktısı olarak doğal bal üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Dekan Şahinler ürettikleri doğa bal hakkında şu bilgileri verdi; “ Özellikle ilaç ve şeker kalıntısının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bunlar insanları çok tedirgin eden konular. Biz şekerle besleme yapıyoruz ama beslemenin zamanı önemli, üretim sezonunda besleme yapmıyoruz. Erken ilkbahar ve geç sonbaharda arıların ihtiyaç duyduğu dönemlerde besleme yapıyoruz. Üretim sezonunda kesinlikle besleme yapılmıyor dolayısıyla bala şeker kalıntısı geçme ihtimali yok. İlaçlamada da tabi bunlar canlı oldukları için hastalıkları ve zararlıları var ilaçlamaları yapılıyor ancak üretim sezonunda kesinlikle yapılmıyor. Bu bakımdan ilaç ve şeker kalıntısı olmayan bal üretiyoruz.”

Uşak'taki Arıcılarla zaman zaman bir araya geldiklerini hatırlatan Dekan Şahinler, hastalıklar, zararlılar, üretim, yetiştirme gibi konularında kendilerinden yardım talep eden üreticilere gerekli desteği verdiklerini de sözlerine ekledi.

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Asuman Duru ise doğal yumurta üretimi noktasında elde ettikleri deneyimleri anlattı. Bütün amaçlarının gıda güvenliği olduğunu vurgulayan Duru yumurta tavuklarını en iyi ve doğal gıdalarla beslemenin dolayısıyla mümkün olan en doğal yumurtayı elde etmenin üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti. Duru; “Daha önceleri tüketim gıdalarında antibiyotik ve büyütme faktörleri kullanılıyordu. Şimdi artık bunlar yasaklandı, bunlar ciddi verim artırıcıydı. Biz onların yerine yine verim artıcı tavukların performanslarını iyileştirici katkı maddeleri kullanmaya başladık. Tıbbi ve Aromatik bitkilerle başladık. Bizim ülkemiz bu konuda çok zengin 2 bin 500 civarı endemik tür var. Yani sadece bizim ülkemizde yetişen, Türkiye dışında olmayan tür bunlar. Bu kadar geniş bir floramız (bitki örtüsü) varken bunu neden değerlendirmeyelim dedik. Verim artırıcı olarak biz bunları kullandık. Gıda açısından belirli düzeylerine dikkat ederek insanların sağlığına zarar vermeden verdiğimiz yem ile hayvanlardan daha fazla verim almaya çalıştık.” şeklinde konuştu.

Üretimi öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiklerini vurgulayan Duru konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; “ Yem kısımlarına dikkat ediyorlar ne kadar koyuluyor? Nasıl koyuluyor? Ne kadar dengeli besliyoruz? Az olursa ne olur, çok olursa ne olur, hem onları görmüş oluyorlar hem de gıda güvenliğinde nelere dikkat ediyoruz onları görmüş oluyorlar.”

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreteri Yalçın Dağ da Fakültede gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların çıktılarını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve Döner Sermaye İşletme Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak döner sermayeye intikalinin sağlandığını böylelikle çıktıların hem değerlendirildiğini hem de öğrencilerin en iyi şekilde ulusal ve uluslararası alanda yetişmesini sağlandığını söyledi.

Üretilen bal, propolis, yumurta gibi ürünlerin satışların Üniversitesinin resmi internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirildiği bilgisini veren Dağ tüm vatandaşların ilgili döner sermayenin ilgili hesabına ücretini yatırmak kaydıyla ürünlere ulaşabileceklerini belirtti.

Misyon ve vizyonlarını bu yönde tamamlamaya çalıştıklarını vurgulayan Dağ gerçekleştirdikleri diğer çalışmalar hakkında şu detayları paylaştı ; “Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsünün de komşusu olan Kaşbelen köyü kırsalında yetişen ve bilinmeyen endemik türler üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Köylü vatandaşlarımazla dirsek teması kurup onlardan yardım alarak bitkiyi yerinde tespit ediyoruz ve hocalarımız bu bitkiler hakkında gerekli bilimsel çalışmayı gerçekleştiriyorlar.

Uygulama sahamızdaki kavun, patlıcan biber ve diğer çalışmalarımızda hocalarımız çevre köylerden edinilen tohumların ıslah edilmesiyle özellikle yerli ve milli tohumu üretmek için gerekli hassasiyeti ve çabayı göstermekte ve öğrencilerimizde bu minvalde eğitim vermekteler.”