Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 17:57

Uşak Üniversitesi’nde bayramlaşma

Uşak Üniversitesi’nde Kurban Bayramı sebebiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi’nde bayramlaşma

27 Ağustos 2018 17:57


Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında yapılan törene başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan, Prof. Dr. Adem Duru ile Prof. Dr. Metin Gümüş ve Genel Sekreter V. İbrahim Çalış olmak üzere akademik ve idari personel katıldı.


Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm personelle bayramlaşarak, herkesin geçmiş bayramını kutladı. Bayram denince sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberliğin akla geldiğini belirten Prof. Dr. Savaş, “Bayramlarımız kardeşliğin, birlik ve beraberliğin ve yardımlaşmanın en çok yaşandığı zamanlardır. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bayramlar aynı zamanda yenilenmedir. Bu yenilenme ile hedeflerimizi büyüterek hem Üniversitemiz, hem şehrimiz hem de ülkemiz için daha çok çalışacağız. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına başlıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni öğrencilerimiz kayıt yaptıracaklar. Uşak Üniversitesi olarak yapacağımız işler çok fazla. Yeni dönemde hep beraber daha çok ilim üreten bir üniversite olacağız. Hepinize sağlık, afiyet ve başarılarınızın devamını dilerim.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
32
°
C
  • Salı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç