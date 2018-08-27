Uşak Üniversitesi’nde bayramlaşma

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında yapılan törene başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan, Prof. Dr. Adem Duru ile Prof. Dr. Metin Gümüş ve Genel Sekreter V. İbrahim Çalış olmak üzere akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm personelle bayramlaşarak, herkesin geçmiş bayramını kutladı. Bayram denince sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberliğin akla geldiğini belirten Prof. Dr. Savaş, “Bayramlarımız kardeşliğin, birlik ve beraberliğin ve yardımlaşmanın en çok yaşandığı zamanlardır. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bayramlar aynı zamanda yenilenmedir. Bu yenilenme ile hedeflerimizi büyüterek hem Üniversitemiz, hem şehrimiz hem de ülkemiz için daha çok çalışacağız. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına başlıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni öğrencilerimiz kayıt yaptıracaklar. Uşak Üniversitesi olarak yapacağımız işler çok fazla. Yeni dönemde hep beraber daha çok ilim üreten bir üniversite olacağız. Hepinize sağlık, afiyet ve başarılarınızın devamını dilerim.” dedi.