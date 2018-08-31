Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Deri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı açıldığını ve 2018-2019 Güz Yarıyılında programa yüksek lisans öğrencisi alınacağını belirtti.

Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesi 2018-2019 Güz Yarıyılı Lisansüstü öğrenci alımları için başvuruların 27 Ağustos’ta başladığını ve online başvuruların 4 Eylül saat 17:30’a kadar yapılacağını söyleyerek, “Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 18 yüksek lisans programı ve 7 doktora programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ise 19 tezli, 2 tezsiz yüksek lisans programı ve 7 doktora programına öğrenci alımı yapılacak. Lisansüstü eğitimin niteliği ülkemizin yüksek öğretimi için çok önemlidir. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda yüksek öğretimden beklenen nitelikli eğitim ve araştırmaları yapabilmek ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını temin etmek bir görevdir.” dedi.

Uşak Üniversitesi 2018-2019 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımları Başvuru Takvimi

Online Başvuru Süreci: 27 Ağustos - 4 Eylül 2018

Mülakat ve/veya Yazılı Sınava Girecek Adayların İlanı: 07 Eylül 2018

Mülakat/Yazılı Sınav Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı

Kesin Sonuçların İlanı: 14 Eylül 2018

Kesin Kayıt ve Ders Seçme Tarihleri: 17 - 21 Eylül 2018

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların İlanı: 21 Eylül 2018

Yedek Adaylar için Kesin Kayıt ve Ders Seçme Tarihleri: 24 Eylül 2018