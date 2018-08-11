Uşak Üniversitesi’nde DTS Toplantısı

DTS ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği toplantıya, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Anadolu Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi (SAM) Müdürü Prof. Dr. Alpagut Kara, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Faruk Bozdoğan, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Seventekin, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri Başaran, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Duru, Prof. Dr. Ömer Karahan ile Prof. Dr. Metin Gümüş, Genel Sekreter V. İbrahim Çalış ve Uşak Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.

Toplantıya Skype bağlantısıyla katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Uşak Üniversitesi’nin diğer 4 üniversiteden (Bingöl Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi) farklı olarak 3 alanda, deri, tekstil ve seramik alanlarında ihtisaslaşacağını söyledi. Toplantının amacının, çalışmaların ne yönde planlanması ile ilgili bir yol haritası çıkarmak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mandal, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programındaki 5 üniversite arasındaki Uşak Üniversitesi’nin içinde bulunduğu sürecin ayrı bir heyecan verdiğini belirtti. DTS alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesi’nin misyonunu bölgeden aldığını ancak bu misyonun ülkemizin kalkınmasına hitap ediyor olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bu üç alan bir kesişim kümesi oluşturuyor. Kesişim noktası da tasarımdır. Bu yönde bir yol haritası oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı, YÖK tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen bir program olarak başladı. Yeni dönemde ise YÖK başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜBİTAK tarafından yürütülecektir. TÜBİTAK konudan sorumlu kuruluş olacak. Yeni dönemde sizlerle birlikte çalışacağız. Prof. Dr. Ekrem Savaş başta olmak üzere, Anadolu Üniversitesi ile Ege Üniversitesi’nden gelen hocalarımıza ve Uşak Üniversitesi DTS grubuna çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a görüş ve önerilerinden dolayı teşekkür ederek, yeni dönemde TÜBİTAK ile çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Konuşmasında Uşak Üniversitesi’nin DTS ile ilgili yaptığı çalışmalardan söz eden Prof. Dr. Savaş, “Bugün gerçekleştirilen toplantımıza katılan hocalarımızın fikirleri bizim için çok önemli. Hocalarımız Anadolu Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi (SAM), Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi ve Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünün deneyimlerini aktaracaklar. Bu deneyimler bizim için DTS ile ilgili yol haritamızı geliştirme açısından önem arz etmektedir. TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da belirttiği gibi DTS alanlarının birleştiği nokta olan tasarım konusuna yoğunlaşarak marka değeri oluşturmamız, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması adına bu yönde ilerlememiz gerekiyor.” dedi.

Toplantıda, Prof. Dr. Alpagut Kara, Prof. Dr. Faruk Bozdoğan, Prof. Dr. Necdet Seventekin, Prof. Dr. Bahri Başaran deri tekstil ve seramik alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüş ve önerilerinin aktarılmasının ardından, Uşak Üniversitesi DTS grubu ile karşılıklı istişare ve değerlendirme ile toplantı sona erdi.

Toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, toplantıya katılımlarından ve katkılarından dolayı Prof. Dr. Alpagut Kara, Prof. Dr. Faruk Bozdoğan, Prof. Dr. Necdet Seventekin, Prof. Dr. Bahri Başaran’a teşekkür belgesi takdim etti.