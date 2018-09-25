Uşak Üniversitesinde eğitim öğretim yılı başladı

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öncelikle Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 5 gün sürecek olan “Oryantasyon Eğitim Programı”na katıldı.

Bir Eylül Kampüsünde gerçekleşen programda açılan stantları gezen Prof. Dr. Savaş daha sonra fakültelere giderek öğrencilerle sohbet etti ve incelemelerde bulundu.

2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitemizde ilk derslerine giren öğrencilerimize “Hoş geldiniz” diyen Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak Üniversitesi ailesine yeni katılan siz sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının, tüm öğrencilerimiz için başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyor, hep birlikte başarılarla dolu bir yıl diliyorum.” dedi.

Yeni dönemde yenilenen bir Uşak Üniversitesi ile hedeflerimizi büyüterek hem Üniversitemiz, hem şehrimiz hem de ülkemiz için daha çok çalışacaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Uşak Üniversitesi olarak yapacağımız işler çok fazla. Yeni dönemde hep beraber daha çok ilim üreten bir üniversite olacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Geleceğin emanetçileri olan gençlerimize en iyi eğitim öğretimi vermenin yanında araştırma-geliştirme, girişimcilik ve inovasyonun önemini anlatacağız. Gençlerimizi, milli değerlerine bağlı ve yenilikçi gençler olarak yetiştireceğiz.” şeklinde konuşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerle sohbetin ardından fakültelerde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ekrem Savaş, akademik ve idari personele de çalışmalarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Savaş ayrıca bu yıl ilk yerleştirmelerde kontenjanın yüzde 85'den fazlasını doldurduklarını ifade ederek, ek yerleştirmelerle birlikte bu sayının artacağını sözlerine ekledi.