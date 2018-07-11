Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantıda Uşak Üniversitesi ile KalDer (Türkiye Kalite Derneği) arasında gerçekleşen ortak çalışmalar adına Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve KalDer Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Özdoğan arasında protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı konuşmada kalite çalışmalarını önemine değinerek Uşak Üniversitesi olarak KalDer ile imzalanan protokolün ve gerçekleştirilecek olan ortak çalışmaların hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin beşeri kaynaklar ile bilim ve teknoloji ekseninde dünyada gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için üniversitelerin elini taşın altına koyarak katkı sunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ekrem Savaş “Mevlana’nın da söylediği gibi “kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır” ifadesinden de ders alarak çalışmak, üretmek ve ülkemize hem bireysel olarak hem de bir kurum olarak değer katmak gerekiyor. Kaliteyi, işimizde ve iş süreçlerimizde iyileştirmeler yaparak artırmamız gerekiyor. Kalite; bir hedef değil hiç bitmeyecek bir süreçtir. Bu süreçte hem akademik hem de idari personelimize büyük görevler düşmektedir. Bu anlamda üniversitemizin kalitesinin artmasına yönelik emeklerini ortaya koyan ekibimizi destekliyor ve onların kalite anlamında oluşturmaya gayret ettikleri çalışmaları ile sizlerin bu çalışmalara katkılarınızı önemli buluyorum. YÖK Kalite Kurulu, KalDer gibi kuruluşların, bizlere önerdiği modeller çerçevesinde ve bu yolda yürümek konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi 2023, 2053, 2071 hedefleri yolunda, ülkemizin sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön veren, dönüşümlere öncülük eden kurumlar arasında yer almak için bütün gücümüzle çalışacağız. Bu nedenle akademisyeniyle, idari personeliyle ve tüm çalışanlarıyla kalitenin arttırılması için el ele çalışacağız.”dedi.

KalDer Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Özdoğan ise bölgenin deri, tekstil ve seramik alanlarında mükemmellik merkezi haline gelmeyi hedefleyen Uşak Üniversitesi’nin çalışmalarını takdir ile karşıladıklarını belirterek başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere tüm Uşak Üniversitesi personelini tebrik etti. 21. Yüzyılda dünyada iki tür savaşın olduğunu ifade eden Dr. Özdoğan “Birinci savaş enerji, ham madde gibi kaynak savaşlarıdır. İkincisi ve en önemlisi ise bilgi, patent ve strateji savaşlarıdır. Biz KalDer olarak bu mücadelenin farkında olarak üniversitelerimize çok önem veriyoruz. Uşak Üniversitesi’nin kalite çalışmalarının her aşamasında yanında olacağız. İmzalamış olduğumuz protokolün hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı ve Uşak Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Metin Gümüş, üniversitede yürütülen kalite çalışmaları ile ilgili bilgi vererek öz değerlendirme toplantılarının periyodik olarak devam edeceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından toplantı 3 oturum halinde devam etti. Oturumlarda fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öz değerlendirme raporları sunularak fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan, Prof. Dr. Adem Duru, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.