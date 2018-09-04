Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 13:22

Uşak Üniversitesi’nde kayıtlar başladı

2018 YKS sonuçlarına göre Uşak Üniversitesi’ne lisans ve ön lisans yerleştirmeleri ile toplam 5 bin 781 öğrenci kayıt yaptıracak.

Uşak Üniversitesi’nde kayıtlar başladı

04 Eylül 2018 13:22


Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan kayıtların 7 Eylül Cuma günü sona ereceğini söyledi. Kayıtların bu sene de hem e-devlet yoluyla online (e-kayıt) hem de YKS yerleştirme belgesinde belirtilen adreslerde yapıldığını belirten Prof. Dr. Savaş, “Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla yaptığımız her çalışma öğrencilerimizin memnuniyeti içindir. 2018 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirmeler, özel yetenek sınavları ve uluslararası öğrenciler hariç, Üniversitemize 5 bin 781 öğrenci yerleşecektir. Bunun 3 bin 439’u lisans, 2 bin 342’si ise ön lisans öğrencisidir. Tıp, Diş Hekimliği, Mimarlık ve Tasarım, İletişim, İslami İlimler, Spor Bilimleri Fakültelerimiz, Adalet, Sağlık Hizmetleri, Sivil Havacılık, Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler ve Sivaslı Meslek Yüksekokullarımızın kontenjanları yüzde 100 dolmuştur.” dedi.


Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş kayıt yaptıracak öğrencilerimize ve ailelerine yardımcı olmak için, Uşak Otogarında ve Üniversitemiz Bir Eylül Yerleşkesi’nde danışma stantları kurduklarını söyleyerek, “Kayıt yaptıracak öğrencilerimizin şehir merkezinden Bir Eylül Yerleşkemize ulaşımlarını kolaylaştırmak için üniversitemize ait araçlar Otogarda hazır bekleyecekler. Hem otogarda hem de yerleşkemizde kurmuş olduğumuz danışma stantlarımızda öğrencilerimize yardımcı olacağız.” şeklinde konuştu.


Uşak Üniversitesi olarak yeni dönemde daha çok ilim üreten bir üniversite olacaklarını ifade eden Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak Üniversitesi her yönüyle 2018-2019 Akademik yılına hazır. Ülkemizin her yerinden aileler çocuklarını bize emanet ediyor. Biz Uşak Üniversitesi ailesi olarak en donanımlı şekilde gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Uşak Üniversitesi’ni tercih eden gençlerimizi tebrik ediyorum. Uzun ve yorucu bir sınav maratonunun sonunda geleceklerini şekillendirecekleri bu önemli evrede Uşak Üniversitesi ailesini seçtikleri için öğrencilerimizi kutlarken, ailelerinin onlar için duyduğu haklı gururu paylaşıyorum. Öğrencilerimizin, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.


Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Karahan ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru ve Genel Sekreter V. İbrahim Çalış, kayıt işlemlerini yerinde inceleyerek öğrencilerle sohbet ettiler. Ayrıca Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi’nde açılan özel yurt ve apartların tanıtım stantlarını gezdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç