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02 Ağustos 2018 17:23

Uşak Üniversitesi’nde tanıtım günleri

Üniversite tercih döneminde tercihte bulunacak adaylar, 1 Eylül Yerleşkesinde Uşak üniversitesini tanıtmak ve üniversite hakkında bilgilendirmek amacıyla kurulan standı ziyaret ederek bölümler hakkında bilgi alabilecekler.

Uşak Üniversitesi’nde tanıtım günleri

02 Ağustos 2018 17:23


Uşak Üniversitesi, önlisans ve lisans programları, eğitim, burs, değişim programları ve yerleşke imkânları hakkında adayları ve ailelerini bilgilendirmek amacıyla tanıtım günlerini başlattı. Üniversite tercihi yapacak olan adaylar Uşak Üniversitesi tanıtım ve bilgilendirme standını gezerek Uşak üniversitesinde tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yerinde görüp inceleme imkânı bulacaklar.


Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yapmış olduğu açıklamada: “Öncelikle sınavda başarılı olan bütün yavrularımızı ve ailelerini tebrik ediyor öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Üniversite ve bölümlerin iyi tanınması öğrencilerin doğru tercih yapmalarına imkân verecektir. Bu bağlamda öğrenciler ve aileleri, tercihlerin yapıldığı son güne kadar Uşak Üniversitesi tanıtım ve bilgilendirme standını gezerek, tercih etmeyi düşündükleri bölüm, programlar ve fiziki imkânlar hakkında bilgi alabilecek, öğretim elemanları ile görüşebilecek ve kafalarındaki sorulara cevap bulabileceklerdir. Üniversitemiz yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte hızlı bir şeklide gelişmekte, sadece alanında söz sahibi ve nitelikli öğrenciler yetiştirmekle kalmıyor aynı zamanda yapmış olduğu çalışmalarla Uşak’ın, bölgenin ve ülkemizin de kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Örneğin İslami İlimler Fakültesi yeni kurulan bir fakülte olmasına rağmen öğretmen atamalarında temel alınan KPSS P121 puan türünde (ÖABT, Eğitim Bilimleri, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarında) üstün başarı sergileyerek Türkiye genelindeki İlahiyat / İslami İlimler Fakülteleri arasında en başarılı 6. fakülte olmuştur. Diğer taraftan da Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı da hızlı bir şekilde devam etmektedir, İnşallah bu program bittiğinde de Üniversitemizin, Uşak’ımıza ve ülkemize çok ciddi katkılarının olacağını düşünüyorum.” dedi.


Son olarak Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş aday öğrencilerimizin ve ailelerinin şehir merkezinden Bir Eylül Yerleşkesine ulaşımını kolaylaştırmak için saat başlarında Bir Eylül Yerleşkesinden Diş hekimliğine, yarımlarda ise Diş Hekimliği Fakültesinden Bir Eylül Yerleşkesine araçların kaldırılacağını, yerleşkemizi gezme imkânı bulamayan adaylarında da Üniversite hakkındaki bilgileri, Uşak Üniversitesi web sayfasından www.usak.edu.tr alabileceklerini ifade etti.




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