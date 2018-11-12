Uşak Üniversitesi'nden bir ilk

Uşak Üniversitesi, Türkiye'de bir ilk olan Tasarım Merkezini hayata geçiriyor.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı açıklamada, Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesinin, bu üç alanı tek çatı altında birleştiren ve Türkiye'de bir ilk olan Tasarım Merkezinin kurulacağını söyledi.

Tasarım Merkezi çalışmaları dolayısıyla, alanında en başarılı akademisyenleri ve tasarımcıları Uşak Üniversitesinde ağırladıklarını, Türkiye'de ve yurtdışında bu alanda öne çıkan kurum ve kuruluşları ziyaret edip, incelemelerde bulunduklarını ifade eden Prof. Dr. Savaş, göreve geldikleri andan itibaren DTS ile ilgili yol haritasını oluşturmaya başladıklarını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın başkanlığında gerçekleştirilen ve Anadolu Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi (SAM) Müdürü Prof. Dr. Alpagut Kara, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Faruk Bozdoğan, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Seventekin, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri Başaran'ın yer aldığı DTS çalıştayında, üç alanın ortak noktası tasarım yönünde bir yol haritasının oluşturulmasına karar verdiklerini belirten Rektör Savaş “DTS alanlarının birleştiği nokta olan tasarım konusuna yoğunlaştık. Marka değeri oluşturacak, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması adına bu yönde ilerleyecek çalışmalar yapmak üzere yol haritamızı oluşturduk.”dedi.

DTS ile ilgili alanlarda yurtiçinde uzman kişilerle bir araya geldiklerini belirten Rektör Savaş, “Nişantaşı Üniversitesinden Yunus Emre Kalfa (Tekstil ve Moda), Taki Mesut Çam (Seramik ve Cam), Fırat Neziroğlu (Tasarımcı-Tekstil ve Moda), S. Çiğdem Koçak (Tekstil) ve Barış Özkaya ile bir araya geldik. Ünlü Deri Tasarımcısı Simay Bülbül, Dream Design Factory (dDf) Kurucusu, İstanbul Design Week Direktörü ve EO Türkiye (EntrepreneursOrganization) Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Arhan Kayar, Japon ShimaSeiki Firması Türkiye Temsilcisi Aşkın Aslan ve Fikriperver Kreatif Ajansı'dan Gözde Yanardağ ile bir araya gelerek birer toplantı gerçekleştirdik. Kendileri Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi ile ilgili sunumlarını yaptılar. Tasarım Merkezinin amaç ve hedeflerinin oluşturulması konusunda fikirlerini bizlerle paylaştılar.”dedi.

Rektör Savaş, tasarım konusunda ulusal ve uluslararası önemli merkezleri yerinde incelediklerini ifade ederek, “Eskişehir Seramik Araştırma Merkezi (SAM), SİLPO Baskı Hizmetleri, Serra Seramik ve İstanbul Moda Akademisi gibi önemli merkezleri ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Yurt dışındaki merkezleri de ziyaret ettik. İtalya'da Istituto Marangoni Fashion Design School, Digital Design ve Polimoda Fashion School'daki çalışmaları yerinde inceledik.”şeklinde konuştu.

Tasarım Merkezi binasının üniversite kampüsü içinde yapılması çalışmalarının yatırım programına alındığını ancak ihalesi yapılmayan yatırımların durdurulması nedeniyle, Uşak Valiliğinin restore ederek Üniversitemize tahsis ettiği Uşak'ın tarihi konaklarından Tekeşoğlu Hacı Abdülkadir Konağı ve 2 tarihi Uşak Evi'nin Tasarım Merkezi binası olarak kullanılacağını belirten Prof. Dr. Savaş, DTS alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesi'nin misyonunu bölgeden aldığını ve bu misyonun ülkemizin kalkınmasına hitap ediyor olduğunun altını çizdi. Tasarım Merkezinin, Türkiye'nin uluslararası rekabette gücünü artıracak bir merkez olacağını belirten Rektör Savaş, “DTS alanlarında yeni bir soluk getireceğiz. Hedefimiz ürünleri tasarlayıp sanayicimize prototip olarak sunmaktır. Tasarım Merkezimizde konusunda yetkin ve başarılı kişiler, ileri teknolojiyi kullanarak çalışmalar yapacak.” dedi.