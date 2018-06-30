Uşak Üniversitesi’nden burs müjdesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş adı geçen bölümlere 15’er öğrenci alınmasının YÖK tarafından kabul edildiğini belirterek “Zootekni Bölümünde 15 öğrenciye ve Bahçe Bitkileri Bölümünü ilk 6 sırada kazanarak kayıt yaptıran 6 öğrenciye burs verilecek. Burs verilmesi ile ilgili koşul 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da yer alacak. Şu an Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemizde toplam 6 bölüm var. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz açıldığı andan itibaren genç ve dinamik akademik kadrosuyla, teoriyi pratikle birleştirdiği uygulama dersleri ve uygulama alanlarıyla öğrencilerine en iyi eğitimi vermektedir.”dedi.