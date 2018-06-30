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30 Haziran 2018 15:28

Uşak Üniversitesi’nden burs müjdesi

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Zootekni Bölümüne ilk 15 sırada kayıt yaptıran 15 öğrenciye ve Bahçe Bitkileri Bölümüne ilk 6 sırada kazanarak kayıt yaptıran 6 öğrenciye anlaşmalı kurumlar tarafından, 8 ay süreyle (Eylül-Mayıs) toplamda dört yıl olmak üzere aylık 250 TL burs verilecek.

Uşak Üniversitesi’nden burs müjdesi

30 Haziran 2018 15:28


Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş adı geçen bölümlere 15’er öğrenci alınmasının YÖK tarafından kabul edildiğini belirterek “Zootekni Bölümünde 15 öğrenciye ve Bahçe Bitkileri Bölümünü ilk 6 sırada kazanarak kayıt yaptıran 6 öğrenciye burs verilecek. Burs verilmesi ile ilgili koşul 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da yer alacak. Şu an Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemizde toplam 6 bölüm var. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemiz açıldığı andan itibaren genç ve dinamik akademik kadrosuyla, teoriyi pratikle birleştirdiği uygulama dersleri ve uygulama alanlarıyla öğrencilerine en iyi eğitimi vermektedir.”dedi.




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