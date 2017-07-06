Uşak Üniversitesine toplam 7 Bin 948 yeni öğrenci alacak

Dr. Sayın Dalkıran tercih dönemi öncesi Uşak Üniversitesi öğrenci kontenjanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle Tıp Fakültesi’ne 60 öğrenci, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne ise 60 öğrenci olmak üzere ilk defa öğrenci alınacağını söyleyen Rektör Vekili Dalkıran; “2017-2018 eğitim öğretim yılında Uşak Üniversitesi’nin 3 bin 231 Ön Lisans, 4 bin 382 Lisans, 335 özel yetenek olmak üzere toplam 7 bin 948 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Ayrıca 2 bin 926 uluslararası öğrenci kontenjanımız vardır. Bu sene yaklaşık 7 bin öğrencimiz mezun oldu. Şu an öğrenci sayımız 31 bin. Yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. Uşak Üniversitesi olarak tüm şartları öğrencilerimiz için en iyi hale getirmek en büyük hedefimizdir. Uşak Üniversitesi Ailesine yeni katılacak öğrencilerimizle Üniversitemiz daha da güçlenecek, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için çok faydalı çalışmalara imza atacağız" dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran Uşak Üniversitesi’nin misyonunun evrensel değerlere bağlı, yerel sorunları çözmeye odaklı, nitelikli eğitim öğretim faaliyetleriyle bilimsel bakış açısına sahip özgüvenli, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştiren, kentin ve bölgenin kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde Uşak’ın ve bölgenin huzur ile refahına katkıyı önceleyen ve Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan bir üniversite olmak olduğuna dikkat çekerek “Öğrenci odaklı eğitim anlayışına sahip Üniversitemiz, öğrencilerimize sunduğumuz hem yurt içi hem yurt dışı staj imkanları, Erasmus değişim programları vb. faaliyetler ile hem yerel hem de global çevreye uyumlu, etik değerlere önem veren bireyler yetiştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca bütün bölümlerimize seçmeli ders olarak koyduğumuz, uygulamalı girişimcilik dersleri ile öğrencilerimiz girişimcilik sertifikası almakta ve bu sertifika ile KOSGEB’in hibe programlarından faydalanarak kendi işletmelerini açabilme imkanı sunmaktayız. Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması temalı program kapsamında üniversitemizin; tekstil, dericilik ve seramik alanında pilot üniversite olduğu 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Üniversitemiz akademik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kaynak ve fonu sağlamak için çalışmalarımız sürekli devam etmektedir. Markalaşan bir üniversite için uzmanlaşan fakülteler oluşturmayı hedeflemekteyiz.” şeklinde konuştu.