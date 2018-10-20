Uşak Üniversitesi'nin genç tasarımcıları İzmir Fashion Prime' da

44. Shoexpo Fashion Prime "Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı” 17-19 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşti. İZFAŞ tarafından düzenlenen, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak fuarda 2019 ve 2020 koleksiyonları görücüye çıktı.

107 katılımcının yer aldığı Fashion Prime'da, Uşak Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü stant açarak fuarın açılış defilesini gerçekleştirdi. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümünden mezun genç yetenekler tarafından hazırlanan “Yükseliş” isimli defile büyük ilgi gördü. Sunuculuğunu Uşak Üniversitesi Öğr. Gör. Seher Ergül Tereci'nin üstlendiği defilede, genç tasarımcılarımızın deri ve tekstil konfeksiyon ürünleri podyumda büyük alkış topladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 44. Shoexpo Fashion Prime "Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı”nın, sektör profesyonellerini bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Deri, Tekstil ve Seramik alanlarında “Tasarım Merkezi” olacak olan Uşak Üniversitesi'nin, konularla ilgili her türlü çalışmanın içinde yer aldığını belirterek, “Fuara katılarak büyük ilgi gören genç tasarımcılarımızı tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duydum. 107 firmanın katılımcı olduğu ve Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Kuveyt'ten alıcıların yer aldığı böylesi bir fuarda tasarımlarımızın ilgi görmesinden dolayı mutluyum. Bu doğru bir yolda ilerlediğimizin de bir göstergesi olmuştur. Emeği geçen başta Moda Tasarımı Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere, işbirliği içinde olduğumuz Uşaklı sanayicilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyeleri, Dr. Beyhan Pamuk ve Dr. Şengül Erol ise yaptıkları açıklamada; “Genç bir üniversite ve yeni bir bölüm olarak ilk defileyi Fashion Prime'da yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. Genç tasarımcılarımızı yürekten kutluyoruz. Ayrıca Üniversitemizin Deri, Tekstil ve Seramik alanlarında ihtisaslaşma üniversitesi olması ve bu alanlarda tasarım odaklı bir üniversite olma yolunda ilerlemesi sanayi ile olan işbirliğimizi güçlendirmektedir. Uşak Üniversitesi bünyesinde kurulumu gerçekleştirilecek olan “Tasarım Merkezi” ile hem genç tasarımcılara hem de bölge kalkınmasına katkı sağlayacağımızı umut ediyoruz. Bu uğurda bizi destekleyen Uşak'ta yer alan sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Fuarda ayrıca Uşak Üniversitesi'ne tahsis edilen alanda, Öğr. Gör. Seher Ergül Tereci, Öğr.Gör. Esra Sünerli ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri ziyaretçilere, Uşak Üniversitesi hakkında bilgi verdi.