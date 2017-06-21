Uşak Valisi Okur merkeze alındı

Vali atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yayımlanan kararnameye göre; aralarında Uşak Valisi Ahmet Okur ile 19 vali merkeze atanırken, 41 ilin valisi değişti ve 12 kaymakam vali olarak çeşitli illere atandı.

Kararnamede, Ağustos 2015 tarihinden bu yana Uşak Valiliği görevini sürdüren Ahmet Okur’un merkez valiliğine atandığı belirtildi. Vali Okur’un yerine ise Sincan Kaymakamlığı görevini sürdüren Salim Demir’in yeni vali olarak atandı.

Salim Demir özgeçmişi;

1963 yılında Kayseri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Sırasıyla; Ulubey Kaymakam Vekilliği, Çayıralan Kaymakamlığı, Ömerli Kaymakamlığı, Keçiborlu Kaymakamlığı, Bismil Kaymakamlığı, Isparta Vali Yardımcılığı, Niğde Vali Yardımcılığı, Canik Kaymakamlığı, Atakum Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Sincan Kaymakamı olarak görevini sürdürürken Uşak Valisi olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası.