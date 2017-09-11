Uşak Valisi Salim Demir’den Tarım Bakanlığına sistem önerisi

dönem pancar kampanyası açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Salim Demir, Gıda Tarım ve Bayvancılık Bakanılığına bir çağrıda bulunarak bütün tarım politikalarında pancar alım sisteminin örnek alınmasını istedi.

Uşak Şeker Fabrikasının tarihinin Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihiyle bir anlamda yaşıt olduğunu belirten Vali Demir; "Dolayısıyla ülkemizde Cumhuriyet ile beraber gelişen ülkenin tüm evrelerini bu fabrikamızda da bir şekilde yaşadığımıza inanıyorum. Ben henüz iki aydır burada Uşak’ta Valisi olarak görev yapıyorum ama gördüğümüz kadarıyla üretimde çok ciddi başarılar sağlamış olan bu fabrikamız bu fabrikanın kuruluşunda ciddi katkıları olan Şeker ailesi ve bu güne kadar emeği geçen tüm insanlarımızın omzunda yükselerek çalışılarak bu hali gelmiş. Bu vesileyle ben tüm emeği geçen başta bu fabrikanın kuruluşunu sağlayan kişiler ve devletimizin hizmetinde olan kişiler başta olmak üzere hepsine sizlerin huzurunda sizler adına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Pancar üretimi ve pancar şirketinin ülke ekonomisindeki önemli katkısından bahseden Vali Demir; konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü; "Aslında ilk aşamasından itibaren üreticisini hem ürün alım garantisi vererek hem ürünün üretimindeki tüm çıktıları ayni olarak üreticisine sunarak destekleyen bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sistem aslında tarım sektörünün gelişmesi için tüm sektörlerimizde tüm üretim dallarında uygulanması gereken bir sistem olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla çiftçinin üzerindeki faiz yükünü neredeyse sıfıra indiren ciddi örnek alınması gereken bir sistem söz konusu. Ülkemizin gelişmesi için çiftçimizi elimizden gelen en azami destekle ve gayretle desteklememiz gerekiyor. Dolayısıyla ben tarım bakanlığımıza bundan önceki dönemlerde de ilettiğim gibi bu sistemin yine bu pancar alım kampanyasının başlangıcında yeniden örnek bir sistem olarak uygulanmasını teklif ediyorum. Üretici diğer şeylerle uğraşmadan üretimine odaklanıp ülkemiz milletimiz için çok çalışıp üretmekle başarısını artıracaktır. Bu kampanyayla ilgili hem kooperatif sendika başkanımız hem de fabrika müdürümüz özetle buradaki bilgileri verdiler. Buradan da bu tesislerin bugüne kadar belli bir başarıyı yakalayarak geldiğini görüyoruz. Ben şunu özetle söylemek istiyorum biz ülkemizi kalkındırmak geliştirmek ileriye götürmek için azami gayretle elimizden gelenin en üst seviyesinde çalışarak üreterek devletimizi milletimiz ekonomimizi büyütmek durumundayız. Bu emeğimizin karşılığını da ülkemizin büyümüş ekonomisindeki payımızın da hep beraber kardeşçe eşit ve adilane paylaşacağız. Devletimizden muhakkak isteklerimiz olacak ama şunu da unutmamız gerekiyor öncelikle her birimiz el birliğiyle iş birliğiyle, gönül birliğiyle çalışıp üretip devletimizi ve milletimizi, ekonomimizi 21. yüzyılda muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak zorundayız. Eğer biz bunu başarırsak hepimize düşen ekmek mutlaka büyümüş olacak. Dolayısıyla önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmek adına dev adımlarla ilerlemiş olacağız"

Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Ali Erdoğmuş da, ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak üzere Şeker fabrikası kurma teşebbüsleri 1800’lü yıllara dayandığını ancak ilk şeker fabrikasının temeli Merkez Kalfa köylü Merhum Nuri Şeker öncülüğünde 1925 yılında burada atıldığını ve şeker pancarından şeker üretimine 1926 yılında Uşak’ta başlandığını belirtti. Erdoğmuş; "1926 yılında üretime başlayan, fabrikamızın kuruluşundan bugüne kadar, kuruluşunun öncüsü Merhum Nuri Şeker başta olmak üzere tüm emeği geçenlerden, aramızdan ayrılmış olanları rahmetle ve şükranla yad ediyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bize bu toprakları vatan olarak başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca; demokrasi mücadelesinde şahadet şerbetini içen 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.