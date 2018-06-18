Uşak ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugünden itibaren önümüzdeki 3 gün boyunca (Pazartesi, Salı ve Çarşamba), Uşak ve çevresinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yetkililer genellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.