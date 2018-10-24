Uşak Wushu'da Ege birincisi

Uşak Şampiyon Spor Kulübü Sporcuları 21-22 Ekim tarihlerinde Manisa'da yapılan Cumhuriyet Kupası Wushu Kung-fu İller Arası Ege Bölge Şampiyonasında 13 altın 12 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak takım halinde birinci oldu.

İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Kütahya illerinin katıldığı şampiyonada Uşak 30 sporcuyla yer aldı. Minik, yıldız, gençler, büyükler kategorilerinde 13 altın 12 gümüş ve 5 bronz alan Uşak, Ege bölge şampiyonu oldu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Wushu Kung-fu Antrenörü Fehmi Bilen; “ Ege'nin en küçük şehri Ege'nin büyük şehrinde ses getiren başarı elde etti. Antrenör Savcı Göktaş ile beraber bundan sonra daha çok ses getirecek ve daha çok milli sporcu çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Her sene milli sporcu çıkarıp Avrupa ve Balkan şampiyonları çıkardık, şimdiki hedefimiz Dünya şampiyonu çıkarmak olacak” şeklinde konuştu.

Minikler 28 kiloda Süleyman Tuğra Hekimoğlu- 30 kiloda Ali Selman Akkan- 25 kiloda ulviye uçar- 30 kiloda Medine Nehir Özdemir 1. Olurken 35 kiloda Muhammet Eren Göktaş- 25 kiloda Berkcan Yüce ikincilik madalyasını kazandı.

Yıldızlar kategorisinde derece alan sporculardan 38 kiloda Selver Sinem Gürel, 48 kiloda Esra oruç , 48 kiloda Ali şahin Güney, 45 kiloda Enes Kızıldağ- 60 kiloda Reyhan Karasu birinci olurken, 52 kiloda Şengül Kavcı, 45 kiloda Kaan Bilen, 40 kiloda Bedirhan Bilen, 42 kiloda Rojhat Kızıldağ, 55 kiloda Naciye Gündoğdu ikincilik madalyasını boyunlarına taktılar. Aynı kategoride 55 kiloda Döndü Su Yalçına, 52 kiloda Tuğçe Yaren, 45 kiloda Hamza Gezgin ve 60 kiloda Sıla Çevik üçüncülük kürsüsüne çıktılar.

Genç kategorisinde 52 kiloda Azat Kızıldağ, 65 kiloda Mustafa Aldırmaz, 55 kiloda Beyza Nur Altıntaş, 70 kiloda Nazmiye Arslan altın madalya kazanırken ayrı kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıkan iki isim şöyle; 60 kiloda Baran Yılmaz, 55 kiloda Süleyman Demirkıran. Gençlerde 48 kiloda Yağmur Turgut ise üçüncü olarak bronz madalyayı hak etti.

Büyükler kategorisinde ise 65 kiloda Naciye Belmen birinci oldu. 48 kiloda Sinem Yıldırım ikinci olurken 70 kiloda Fırat Taştan üçüncü olarak kürsüye çıkan isimler oldu.