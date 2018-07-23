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23 Temmuz 2018 18:46

Uşak yağışlı havanın etkisine giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre Uşak ve çevresi yarından itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor.

Uşak yağışlı havanın etkisine giriyor

23 Temmuz 2018 18:46


Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak ve çevresi 24.07.2018 Salı günüden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemin etkisine girmesi beklendiği söylenildi.


Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde aralıklarla hafta boyu görülmesi beklenirken bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; yarın (Salı) 2 ila 4, Çarşamba günü ise 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.




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