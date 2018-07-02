Uşak Zahman Köyü 3. Yörük Şenliği gerçekleştirildi

Renkli görüntülerin yaşandığı şenliğin Yörük Beyi ise Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan oldu.

Bu yıl üçüncüsü hayata geçirilen Zahman Köyü Bahar Şenliği Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın Yörük Beyliği’nde gerçekleştirildi. Ankaralı Ayşe Dinçer’in, İlker Aydın ve Orkestrası’nın, Betül Baki’nin, Güneş Şimşek’in ve Doğukan Alsay’ın sahne aldığı program ayrıca mehteran ve cirit gösterilerine de ev sahipliği yaptı.

Uşak Belediyesi sponsorluğunda hayata geçirilen şenliğin üç yıldır güzel görüntülere sahne olduğunu ifade eden Başkan Nurullah Cahan, “Sizlerle birlikte burada olmaktan, neşemizi paylaşmaktan son derece memnunuz. Bu güne kadar ilimizi güzelleştirdik ve olmaz denilenleri yaptık. Bunun yanında da sosyal ve kültürel etkinliklerimizi güçlendirdik. Bunların hepsi sizler içindi. Kültürümüzü yaşatmak ve değerlerimizi diri tutmak adına, birlik ve beraberliğimizi daim kılmak adına İnşallah aynı süratle yolumuza devam edeceğiz. Ben bu güzel organizasyonda emeği geçen Dernek Başkanımız Özay Şahin’e ve burada bulunan değerli yönetim kurulu üyelerine, sayın muhtarımıza ve tüm belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Daha sonra Yörük Beyliğini üstlenen Başkan Cahan’a beylik yeleği Zahman Köyü Sosyal Etkinlikler Derneği Başkanı Özay Şahin tarafından giydirildi.

Şahin, “Biz Yörük beyimizden memnunuz.” diyerek Başkan Cahan’ı Zahman Köyü 4. Yörük Şenliği’nde de yeniden bey olarak görmek istediklerini ifade etti. Şahin’in mikrofon uzattığı Başkan Cahan ise alanda bulunanların da devam demesi üzerine bir kez daha Yörük beyi olarak seçildi.

Şenlik Ayşe Dinçer Konseri ile son buldu.