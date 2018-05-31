Uşak’a 20 bin metrekare alanda yeni bir park müjdesi

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Uşak’ın Dikilitaş Mahallesi’nde dev bir parkın müjdesini verdi. Başkan Nurullah Cahan görüşmelerin devam ettiğini ve 20 bin metrekarelik bir yeşil alanın kente kazandırılacağını belirtti. İlk adım olarak devralınan bir kısım üzerinde park çalışmasının başlatıldığını paylaşarak Dikilitaş’ın yeşil alan ihtiyacının karşılanacağını vurguladı.

Teşkilat mensupları ve vatandaşlarla birlikte İl Özel İdaresi’nin arka kısmında yapımı başlayan yeni park çalışmasındaki son durumu yerinde inceleyen Başkan Nurullah Cahan, alanda hâlihazırda yetişkin ağaçların bulunduğunu belirterek, “Şu an burada arkadaşlarımız çevre düzenlemeleri yapıyor. İnşallah önümüzdeki bir aya kadar burada çocuk oyun grupları, bayanlar için jimnastik aletleri, yürüyüş parkurları ve oturma bankları ile birlikte yeni parkı hizmete sunacağız. Bu konuda yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamalarında bulundu.

Dev parkın yapılması planlanan bölge içerisinde hazineye, İl Özel İdaresine ve Karayollarına ait yerlerin bulunduğunu belirten Başkan Cahan, toplamda 60 bin metrekarelik bir alan olduğunu paylaştı. Şu an çalışma yapılan alanın ilk adım olduğunu paylaşan ve surda bir gedik açıldığı benzetmesini yapan Cahan, devamında yapılacak çalışmaya işaret etti. Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşmelerin sürdüğünü, 25. Şube Şefliği’ni çevreyolu kenarına taşımayı istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Böylelikle Karayollarının taşınmasıyla ortaya çıkan yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı Dikilitaş’a, Ünalan’a ve Kemalöz Mahallemize hediye ederek, halkımıza güzel bir meydan kazandıracağız.” diye konuştu. Şehrin çeşitli noktalarında yeşil alan için çalışmalar yapıldığını paylaştı.