Uşak'a 50 yıllık ihtiyaca cevap verecek yeni su depo

Yaşanan sorunlar kökten çözülecek.

Altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Uşak Belediyesi, sorunlara köklü çözümler getirmeye devam ediyor. Aybey Mahallesinde hayata geçirilecek olan yeni su deposu, 50 yıl boyunca ihtiyaca cevap verebilecek şekilde inşaa ediliyor.

İnşaat çalışmalarını Uşak Belediyesi Daire Müdürleriyle birlikte ziyaret eden Başkan Nurullah Cahan; ‘' Uşak Belediye olarak tüm sahada çalışıyoruz. Alt yapı, üst yapı, sosyal mekânlar, park, bahçe, sosyal kültürel etkinlik alanlarında yani tüm alanlarda varız. Ama hayatın vazgeçilmezi olan su ayrı bir değerdir, su ayrı bir önemli. Uşak Belediyesi olarak burada ciddi bir alt yapı hizmetlerine başladık. Şu 7 bin 500 metreküplük yeni su depomuzu inşa ediyoruz.

İnsanlarımıza kaliteli su sunma anlamında güzel bir depo inşa ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, özellikle daire müdürlerimizle bugün buraya geldik. Çünkü şöyle bir durum var, yol yapıyoruz, park yapıyoruz, bunlar insanlarımız tarafından birebir görülüyor. Ama yerin altına gömdüğümüz hayati nitelikteki yatırımları maalesef insanlarımız görmediği için doğrudan bilgileri olmuyor. Onun için biz de istedik ki hem daire müdürlerimizle burada bir inceleme yapalım hem de bunu halkımıza anlatalım. Uşak Belediyesi olarak halkımıza çeşmelerden içebilecekleri nitelikte su sağlıyoruz. Yetmediği alanlarda da kuyularımızdan elde edilen, işlenen ve temiz içilebilir hale gelen suyumuzu halkımıza sunuyoruz. Ama yıllar önce yapılan ve şu anda artık ticari ömrünü ve kullanılabilir mahiyetini kaybeden su depolarımızı da yeniliyoruz. 7 bin 500 metreküplük günün hijyen şartlarına uygun su depomuzun da bitiş noktasına geldik. İstanbul'daki sarnıçlar gibi, yani Uşak'ımızın da yaklaşık 50 yıl ihtiyacına cevap verecek bir su deposu olacak. Ben burada emeği geçen Su Kanal Müdürlüğümüze, Başkan Yardımcımız Mustafa Beye çok teşekkür ediyorum. Burada çalışan emek veren belediyemiz işçilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi bunlar, halkımızda bilinmeyen görünmeyen ama kesildiğinde asli ihtiyaç olan su ile ilgili ciddi yatırımlar ve bunun maliyeti de yüksek. Burada kullanılan teknolojik vanalar, özellikle su hatları çalışmaları ciddi mahiyette. Çok şükür belediyemizin imkânları dâhilinde bunu yaptık. Güzel bir sistem ortaya çıkıyor. İnşallah yılbaşı gibi de buradaki tesisimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Diyen Başkan Cahan, yaşanan aksaklıklardan ötürü bundan sonra uzun süreli su kesintisi yaşanmayacağının müjdesini verdi. Yılbaşına kadar yetiştirilmesi planlanan Aybey Mahallesi su deposu devreye girdikten sonra Uşak'ın su sorununu ortadan kaldıracak.