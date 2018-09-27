Uşak'a gelen Diyarbakırlı öğrenciler aşevini ziyaret etti.

Türkiye Kardeşleri Projesi kapsamında Uşak'a gelen Diyarbakırlı öğrenciler Uşak Aşevini ziyaret etti.

Buradan yemek yardımı alan ihtiyaç sahipleriyle kaynaşan öğrenciler çocuklara balon hediye ettiler. Aşevi sekreteri Dr. Zafer Aydın öğrencilere aşevinin kuruluşundan bu güne kadar yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Grup yenilen yemekten sonra Aşevinden ayrıldı.

Türk Kültür Vakfı Uşak saha sorumlusu Rozalin İlayda Demir Türkiye Kardeşleri Projesi hakkında bilgiler verdi. Demir; “Program kapsamında Diyarbakır'dan gelen 6 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz burada Şehit Abdulkadir Anadolu Lisesi'nin öğrencileriyle beraber kalıyorlar, onlara bir hafta kardeşlik yapacaklar, onlarla beraber derslere giriyorlar. Derslerden sonra sivil toplum kuruluşu aktiviteleri yapıyoruz, kültürel aktiviteler yapıyoruz, geziler düzenliyoruz. Uşak'ı tanımaları için etrafı gezdiriyoruz, piknik yapıyoruz, ailelerle kaynaşıyoruz. Bu şekilde farklı kültürlerden iki kişinin biraya gelmesi sağlanmış oluyor.” Dedi.

Türk Kültür Vakfı'nın Uşak saha sorumlusu Deniz Yılmaz da Türkiye genlinde 12 ilde gerçekleştirilen programa 170 öğrencinin dahil olduğunu bu rakımın gönüllülerle birlikte 250 kişiye ulaştığını belirtti. Bir hafta sürecek programın sonunda Ankara'da bir toplantı gerçekleştirileceği bilgisine veren Yılmaz konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “ Zirvede buradan aldığımız çıktılarla genel bir değerlendirme yapıyoruz. Öğretmenlerimiz de kendi deneyimlerini paylaşıyorlar. Zirve sonunda öğrenciler kendi illerine dönüyorlar. Süreç toplamda 10 günlük bir zamanı kapsıyor. Buradaki etkinliğimiz Perşembe günü sonlandırılacak, Cuma günü Ankara'da olacağız. Cuma ve Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin ardından öğrencilerimiz Pazar günü evlerine dönecek.”

Program kapsamında Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi'nden Uşak'a gelen 11 sınıf öğrencisi Nisa Nur Dernek okul zamanın dışında ailelerle beraber olduklarını ve çeşitli etkinliklere katıldıklarını söyledi. Uşak'ı küçük ama çok şirin bir yer olarak nitelendiren Dernek; “ Burayı çok sevdim ailemi, yeni tanıştığım insanları çok sevdim” şeklinde konuştu.

Diyarbakırlı öğrencileri evinde misafir edenlerden biri olan Şehit Abdulkadir Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Bilge Görkem de arkadaşına Uşak'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiğini söyledi.

Şehit Abdulkadir Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Solak ise, Türkiye Kardeşliği Projesinin 2 yıldır sürdürüldüğüne değindi. Programın amacının katılım sağlayan illerin öğrenciler vasıtasıyla kültürel alışverişin yapılması olduğuna dikkat çeken Solak; “ Örneğin bizim öğrencilerimiz bu sene Zonguldak'a gittiler. Bize Diyarbakır'dan öğrenciler geldi. Öğrencilerimizi daha önceki planlarımızı doğrultusunda buradaki ailelerimizin yanına yerleştiriyoruz. Okulumuza gelen öğrencilerimiz eğitim öğretimlerine devam ediyorlar. Okul sonrası hazırladığımız etkinliklerimiz var Tük Eğitim Vakfı'nın hazırlamış olduğu etkinlikler var. Böylece Diyarbakır'dan gelen bir öğrenci 5-6 gün süre zarfında Uşak'ın yemek kültürünü aile yapısını öğrenmiş oluyorlar. Aynı şekilde bizim öğrencilerimiz de Zongudak'ın yaşantısını, aile yapısın, kültürünü, yemeğini deneyimlemiş görmüş oluyorlar. Bunu inşallah bundan sonra devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.