Uşak’a mevsimin ilk karı düştü

Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde 9 cm’ye yaklaşırken kent merkezinde ise 2 buçuk santimetreyi buldu.

Uşak’a mevsimin ilk karı gece geç saatlerde düştü. Evlerin çatılarını ve çocuk oyun parklarını beyaza bürüyen kar sabah okul ve iş gitmek için evlerinden çıkan Uşaklılarda şaşkınlığa neden oldu.

Sabah erken saatlerde okula ve iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan Uşaklıları beyaz örtü karşıladı. Kısa sürelide olsa karın keyfini yine çocuklar çıkardı.

Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın sona erdiğini bildirirken Çarşamba gününden itibaren sıcaklık değerlerinin yeniden mevsim normallerine döneceği bildirildi.