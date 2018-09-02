Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı

Yıldönümü törenlerle kutlandı.

İsmet Paşa Caddesi Tiritoğlu parkında düzenlenen törene, Vali Salim Demir, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, protokol mensupları, daire amirleri, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Uşaklı vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Uşak’ın Kurtuluş Günü dolayısıyla gönderilen kutlama mesajları okundu.

Vali Salim Demir de Yıldönümü münasebetiyle törene katılanlara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu güzel vatanı bize hediye eden, canlarıyla bu vatan toprağını sulayan tüm şehitlerimizi, cesaretleri takdire şayan gazilerimizi, rahmetle minnetle anıyorum, hepsinden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Şanlı tarihi yüzlerce yıl öteye uzanan necip milletimizin kutlu geçmişi, ağustos ayı zaferlerle doludur ve bu ayın ayrı bir yeri vardır. 1071’de 26 Ağustos’ta Sultan Alparslan Anadolu’yu fethederek burayı bizlere vatan kılmıştır, aynı şekilde 30 Ağustos 1922 yılında Başkomutanlık Meydan muharebesini kazanarak Kurtuluş Savaşı’mızın çok önemli bir dönüm noktası yaşamıştır. Kurtuluş Savaşı mücadelesi Uşak’a çok yakın bir mevkide gerçekleşmiştir. Aynı şekilde bugünden sonra hemen akabinde 1 Eylül 1922’de Türk Ordusu ve kahraman Çeçeli Murat gibi vatan sevdalıları, Uşaklıların başlatmış oldukları direnişle Uşak, düşman işgalinden kurtarılmıştır. O günden bugüne bayrağımız gönderde şerefle dalgalanmaktadır.

Bu uğurda fedakarlıklarda bulunan, gayret gösteren tüm vatandaşlarımıza devletimiz adına teşekkür ediyorum. Cenabı Allah bir daha bizlere bir eylüller yaşatmasın, Yüce Allah’tan göstereceği fetihleri niyaz ediyorum, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.”

Vali Salim Demir’in konuşmasının ardından, Uşak ve yöresinin halk oyunlarını içeren bir gösteri sunuldu.

Halk oyunları gösterinin ardından, “Fotoğraflarla Dünden Bugüne Uşak” sergisi Vali Salim Demir ve protokol mensuplarını katılımıyla açıldı.

Fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından kurtuluş günü kutlama programı sona erdi.