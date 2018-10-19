Uşak'ın göz bebeği Kent Park'taki yerini aldı

Uşak Belediyesi tarafından kentin merkezinde hayata geçirilen 110 bin metrekarelik Kent Park'ta Uşak'ın kültürel değeri cirit yerini aldı.

Kentteki sıkışıklığı ortadan kaldıran, tarih ile doğayı birleştirerek halkın hizmetine sunan Kent Park'a, Ata sporumuz ciridin tasvir edildiği bir heykel koyuldu.

Binlerce çeşit bitkinin bulunduğu ve yeşillikleriyle görsel bir şölen sunan Kent Park, alana yapılan heykel ile ziyaretçilerine şehrin kültürünü de tanıtacak. Heykelde yer alan atın ismiyse bir gerçeğe dayanıyor. Uşak'ın en hızlı atlarından Pehlivan'ın ismi verilen yeni heykel, tarihi ve doğal yapıya kültürel bir dokunuş olarak yerini aldı.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın başlattığı, “Senin de dikili bir ağacın olsun” kampanyası kapsamında alana giden Mehmet Sesli Ortaokulu'nun minikleri, yeni heykeli ilk görenler oldu. Merakla alanı ve Uşak'ın değeri cirit heykelini inceleyen ortaokulu öğrencilerine bizzat Başkan Cahan eşlik etti ve bilgilendirdi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından seçim vaadi olarak sunulan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam desteğini alan Kent Park, kamu binalarının taşınması ile dev bir alana kavuştu. Mevcutta yalnızca 3 kamu kurumunun ve bir stadın kaldığı 110 bin metrekarelik alanın yaklaşık 70 bin metrekaresi binlerce çeşit bitkiyle renklendi. Çalışmalar tamamlandığı alanda bulunan tarihi yapılar farklı konseptlerde yeşilliklerin içerisinde halka sunulacak. Ayrıca Türkiye'ye örnek bir de şelale ile Uşaklıların yanı sıra şehir dışından da misafirlerini ağırlayacak.

Uşak Belediyesi kente kazandırdığı eserlerle milli değerleri ve tarihi, kültürel birikimleri yaşatıyor. 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin, Osmanlı ve Selçuklu Köprülü Kavşakları'nın yanı sıra çeşitli projelerle de hem görsel materyallerle hem de isimlerle milli hafızamız güçlendiriliyor. Uşak Belediyesi, yaptığı Türkiye'deki ilk en büyük Osmanlı tuğrasından, Selçuklu yıldız motifine kadar tarihe uzanan bir el görevini görüyor.