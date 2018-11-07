Uşak'ın ilk özel hastanesi 30. yaşını kutluyor

Uşak'ın ilk özel hastanesi 30. yaşını farklı etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Özel hastane hizmetini Uşaklılarla ilk olarak sunan Özel Öztan Hastanesi 30. hizmet yaşına gelmenin gururunu yaşarken, düzenlediği farklı programlarla bu gururu taçlandırıyorlar. Kutlamalar kapsamında farklı etkinlikler düzenleyen kurum son olarak tüm çalışanlarına özel, BKM Mutfak ekibinden Cihan Talay ve Cem İşçiler tarafından bir standp-up gösterisi sergiledi.

Uşak Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlik öncesi Hastane Yönetim Kurulu Üyesi Burak Öztan, 30 yıllık geçmişi özetleyerek bugünlere ulaşmanın hikayesini çalışanlarla paylaştı. Sonrasında sahneye çıkan ünlü standp-up ustaları Cihan Talay ve Cem İşçiler hastane personeli ile keyifli geçen bir gösteriye imza attılar. Program, gösteri sonrası verilen kokteyl ile sona erdi.