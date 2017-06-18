Uşak’ın mega projesi için bir adım daha atıldı

Yıllara meydan okuyan ancak depreme dayanıksızlığı ile eğitim hayatını bugüne kadar mevcut binasında devam ettirmek zorunda olan Uşak Lisesi yeni sezona, yeni binasında girecek.

Şehirde yetersiz kalan sosyal alanları göreve geldiği günden bu yana şekillendiren ve çevre düzenlemeleri ile örnek iller arasında yer alan Uşak Belediyesi, kent park ile şehrin dokusunu değiştirecek. Proje yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alan içerisine yapılacak. Daha önce hayal olarak görülen ancak somut adımların gün geçtikçe atılmaya devam ettiği projeyle özellikle kent merkezindeki otopark sorunu da büyük ölçüde çözüme kavuşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakından takip ettiği proje kapsamında bölgedeki okullar bir bir yeni binalarına taşınıyor. Son olarak Uşak Lisesi eskiden Üftade Koleji’nin yer aldığı kompleks yapıya taşındı. Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yaptırılan paralı okul, şimdi milletin faydalanacağı ücretsiz bir devlet okulu olarak hizmet verecek.

Eski ve yeni okulları gezen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Lisesi’nin taşınacağı yeni okulun her şeyiyle eğitime uygun bir yapıya getirildiğini, spor salonundan, yemekhanesine ve yurduna kadar eksiksiz olduğunu belirtti. İncelemeler esnasında Başkan Cahan’a Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Ufuk Uğur ile İsmail Ünal, UTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çümen, AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş ve okul müdürü Mehmet Yavuz eşlik etti.

Kentin imajını değiştirecek olan Kent Park Projesi kapsamında okulların da yeni, dayanıklı ve modern binalara kavuştuğu vurgusunu yapan Başkan Cahan, "Uşak Lisemizi yeni binamıza taşıyoruz. Bu okulumuz ilimizi temsil noktasında önemli bir eğitim yuvası. Yıllardır bu okulumuzda önemli şahsiyetler yetişti ve şehrimize hizmet konusunda değişik noktalarda çalışıyorlar. Ancak zamanla binalarımız eskiyor ve depreme dayanıksız hale geliyor. Bizde lisemizi yeni, konforlu ve dayanıklı bir binaya taşıyoruz." dedi.

Halka yeni bir meydanın önümüzdeki yaz dönemine kadar ortaya çıkacağı müjdesini veren Başkan Nurullah Cahan, "Kent Park, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleri ile Uşak’a söz verilen bir proje. 110 bin metrekare alanda eskiyen binalarımızı ortadan kaldırdıktan sonra buradaki ağaçlarımızla meydan olmaya hazır alanı vatandaşlarımıza açacağız. Bu alanı içerisinde spor tesislerinin, yürüyüş yollarının, su oyunlarının ve görsel güzelliklerin olduğu bir meydan haline getireceğiz. Şehrimiz önümüzdeki yaz dönemine kadar güzel bir meydana kavuşacak." diye konuştu.

Mevcut ağaçların korunacağını dile getiren Başkan Nurullah Cahan, "Önemli olan yıkmak değil yapmaktır. Şehrimize güzel bir görünüm ve konfor katmak amacıyla planlı bir şekilde çalışıyoruz. Kent Park Projesi yavaş değil, planlı ve düzenli bir biçimde ilerliyor. Aksaklıklar birer birer aşıldı. Şimdiyse taşınma ve yıkım işlemlerinin bitmesiyle bölgemizi daha hızlı bir biçimde şekillendireceğiz. Bölgede bulunan ağaçlarımızı muhafaza edeceğiz. Hem çevre düzenlememiz daha hızlı olacak hem de doğal güzelliklerimiz zarar görmeyecek. Planlamamızı buna göre oluşturduk." ifadelerine yer verdi.

Büyük Türkiye vizyonunu Uşak’a da yansıtmak gerektiği değerlendirmesinde bulunan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak için dönüm noktası olacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.