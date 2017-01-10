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10 Ocak 2017 00:08

Uşak’ın projelerine bakanlardan tam destek

Uşak’ın projelerine bakanlardan tam destek

10 Ocak 2017 00:08

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak’ta yapılması planlanan projeler ve yatırımlar dolayısıyla Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.
2 günlük Ankara temaslarında öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı makamında ziyaret etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelinerek Uşak’ın sanayi ve teknoloji adına gelişmeleri konuşuldu.
Gerçekleşen ziyaret ile ilgili bilgi veren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Yaptığımız bu ziyaretler ilimiz için önem arz eden gelişmelerdir. 2017, yatırım ve projeler konusunda dolu dolu geçecek bir yıl olacak. Bizlerde yapacak olduğumuz projelerin detaylarını ve gelişmelerini masaya yatırmak amacıyla ilgili bakanlıklarımızla istişarelerde bulunduk. Uşak’ımızın gelişmesini ve büyümesini sağlayacak projelerimize yönelik gerekli destekleri de Bakanlarımızdan aldık. Sayın Bakanlarımızın göstermiş oldukları ilgi ve duyarlılıktan dolayı şehrim ve kendi adıma teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.



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