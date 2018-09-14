Uşak'ın uluslararası rekabetteki konumu masaya yatırıldı

Uşak'da, “Uşak'ın Uluslararası Rekabetteki Konumu Açısından Dünü ve Bugünü; Ulusal ve Yerel Düzeyde Önümüzdeki Dönem Kalkınma Hedefleri” konulu panel düzenlendi.

Panel Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan ve Uşak Valisi Salim Demir'in açılış konuşmaları ile başladı.

Panelde konuşmacı olan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi hakkında bilgi vererek üniversitenin bölgeye olan ekonomik ve sosyo-kültürel katkılarından bahsetti. Prof. Dr. Ekrem Savaş, göreve geldiği ilk andan itibaren sanayi-üniversite işbirliğiyle ilgili büyük adımlar attıklarına dikkat çekerek, ''2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması' temalı programın Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında pilot yükseköğretim kurumu olduk. Göreve geldiğimizde ilk işimiz, Sayın Valimizin de katkılarıyla sanayicilerimizle bir araya gelmek oldu. Üniversitemizden neler beklediklerini sorduk. Bu toplantıların ardından proje çağrısına çıktık. Bu projelerden hangilerini beğeniyorsanız beraber yapalım dedik. Devletimiz DTS ile ilgili 50 milyona yakın kaynak verdi. İşte bu kaynağı üniversite-sanayi işbirliği ile şehrimizde nitelikli istihdamın artması, katma değerin yükselmesi ve dışa bağımlılığımızı azaltacak projeler için kullanacağız. Uşak Üniversitesi olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. 'Tasarım Merkezi' kuruyoruz. DTS alanlarında tasarımı ve prototip ürünü yapıp sanayicimize vereceğiz. Hem Uşak'ın hem de ülkemizin kalkınması adına önemli olduğunu düşünüyorum. Uşak Üniversitesi olarak sadece ekonomik değil sosyo-kültürel konularda da Uşak'ın gelişimine katık veren çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Hızla değişen dünyada kendimizi yenilemeli ve değişim sürecini yönetmemiz gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Savaş, bu değişimin herkes tarafından anlaşılması için konferanslar düzenlediklerini söyledi. Bilginin temel bir gereklilik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ekrem Savaş, ''Biz üniversite olarak bilgiyi sanayicilerimize vereceğiz. Endüstri 4.0 ile ilgili konferanslar düzenledik. Değerli bilim insanlarını ağırladık. Değişimi izlemeyeceğiz, değişimi yapacağız, peşimizden sürükleyeceğiz. Bilgiyi sunacak, inovasyon ve Ar-Ge yapacağız. Alın terinin yanına, bilgi terini katmazsanız yok olur gidersiniz. İki tane Teknopark kuruyoruz. Birini UOSB Yönetiminin katkılarıyla Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde, diğerini ise Üniversitemiz kampüsünde açacağız. Devletimize, Milletimize, siyasilerimize, belediyemize ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Hep beraber el ele Uşak'ı, bölgemizi ve ülkemizi kalkındıracağız.” şeklinde konuştu.

Panelde ayrıca Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Öntuğ Uşak'ın tarihteki konumu ve tarihi bölgeleri, Belediye Başkanı Nurullah Cahan "Sosyal Kent Uşak'' için gerçekleştirdikleri projeler ve önümüzdeki dönem hedefleri hakkında bilgi verirken, UTSO Meclis Başkanı İsmail Karaman, şehrin ekonomik verilerine, sanayisinin geçmişi, bugünü ve gelecekte il ekonomisi için yapılabilecek hususlara dikkat çekti.