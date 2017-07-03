Uşak’ın yeni Valisi Salim Demir göreve başladı

Vali Demir’i vilayet binasına gelişinde Uşak protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

Karşılamanın ardından makamına geçen Vali Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Uşak ilinde görev yapacak olmaktan ve vatandaşlara hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade etti. Vali Demir, “21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Uşak Valiliğine atanmış bulunmaktayım. Bu görevi şahsıma tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Bakanlar Kurulu üyesi tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu güvene layık olmaya var gücümle gayret edeceğim. Ege’nin incisi, köklü vilayet geleneğine sahip huzur şehri ve aşıklar diyarı Uşak Vilayetinde vali olarak devletime ve milletime hizmet edecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu bahtiyarlıkla artan bir tempoda hizmetimizi ve çalışmalarımızı siz çok kıymetli mesai arkadaşlarım ile birlikte yürüteceğim. Türkiye Cumhuriyeti için belirlediğimiz 2023 yılı hedeflerine ulaşma sürecinde tüm devlet kurumları; mahalli idareler, üniversitemiz, sivil toplum teşkilatları, meslek kuruluşları, özel sektör, yazılı ve görsel medya ile birlikte iş birliği, güç birliği içerisinde bu hedeflere ulaşmaya çalışacağız. Yürüteceğimiz kamu hizmetinde bir bayrak yarışı misali bayrağı her sektörde devraldığımız noktadan ileriye götürmeye çalışacağız. Uşak’a hizmette vatandaşlarımıza makam kapımız da gönül kapımızda açıktır" dedi.

Uşak’ı bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için mücadele edeceklerini kaydeden Demir, şöyle konuştu: "Görev süremiz boyunca ortak paydamız Uşak olmak üzere insan odaklı bir kamu hizmeti sunumunu birlik beraberlik ve iş birliği içerisinde hayata geçirmeliyiz. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibiyle ekip ruhu içerisinde Uşak’ımıza hizmete devam edeceğiz. Sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasıyla medeniyetimizin bir parçası ve doğal güzellikleri ile Ege’nin incisi Uşak’ın bir yaşayanı olmak son derece mutluyum. Uşak halkının daha huzurlu sağlıklı ve mutlu yaşaması için azami gayret göstereceğim. İlimizde yaşayan 360 bin vatandaşımızın her birini hayatında ve gelecek ümitlerinde yeni filizler yeşertmek önceliğimiz olacaktır. Makamlar ve mevkiler baki değildir. Önemli olan faydalı kalıcı hizmet ve eserlerle kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Ecdadımızın ’halka hizmet hakka hizmettir’ düsturuyla hep beraber hizmete devam edeceğiz. Uşak ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza en derin hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun, çıkmış olduğumuz yolda bize tevdi edilen vazifede muvaffak kılsın”

Vali Salim Demir, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayıp, karşılamada hazır bulunan protokol üyeleri ile sohbet etti.