Uşaklı görme engelli gencin sanat azmi

Uşak Belediyesi sanata ve sanatçıya verdiği destek ile bir gencin daha hayalini gerçeğe dönüştürdü. Belediye bünyesinde bulunan sanat akademisiyle birlikte Ecem Yılmaz’ın güzel sanatlar lisesini kazanmasına yardımcı oldu.

Yaşadığı görme engeli dolayısıyla notaları okuyamayan Ecem Yılmaz ezberinin güçlü olmasının yardımıyla hazırlandığı sınav öncesi hızlı bir yol kat etti. Akademiye başlamadan önce keman eğitimi olmayan ama sanatçı olmayı çok isteyen Ecem, aldığı eğitimle birlikte yetenek sınavını geçti ve en büyük hayali olan güzel sanatlar lisesini kazandı.

Müzik Öğretmeni Hande Yiğit, Ecem’in ilk kendisine geldiğinde teknik anlamda kötü durumda olduğu fakat azmi ve sanat sevgisi sayesinde büyük bir aşama kaydettiklerini dile getirerek şunları söyledi; “Gözelerinde problem olduğu için baya zorlu günler yaşadık. Fakat Ecem’in azimli olması ve bize uyum sağlaması işlerimizi kolaylaştırdı. Nota bilgisi yoktu, göremediği için notaları takip edemiyordu ve bir dizi özel sorunları ezber yeteneğinin gelişmiş olmasından dolayı hızlı aştık. Gerek bizler gerekse Ecem elinden geleni yaptı ve sonucunda Ecem hayallerine Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam edecek. Buna vesile olduğumuz için mutlu ve gururluyuz”

Gözlerinde kısmi görme kaybı olan Ecem, Uşak Belediyesi Sanat Akademisi’nde aldığı eğitimin yetenek sınavlarında çok faydalı olduğunu söyleyerek “Buradaki hocalarım sanat anlamında bana kazandırdıkları küçümsenemez. Aslında keman, benim için bir hobi olarak hayatımda yer alıyordu. Güzel sanatlar lisesinde hayatımı sürdürüp sürdürmemek konusunda çok kısa bir zamanım vardı. Müzik bana mutluluk ve huzur verdikçe hayallerimi süslemeye başladı. Bu hayalleri gerçekleştirip güzel bir üniversite okuyacağıma inanıyorum. Bana desteklerini esirgemeyen hocalarıma, aileme ve özellikle bu imkânları sağlayan Uşak Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Uşak Belediyesi Sanat Akademisi Direktörü Mutlu Keklik ise iki yıl önce akademide, vatana millete hayırlı gençler yetişmek arzusuyla yola çıktıklarını kaydederek gelinen noktanın sevindirici olduğunu belirtti; “Keklik; “Burada verilen eğitimler neticesinde onlarca yeteneği olan fakat imkanı olmayan gencimizi güzel sanatlar lisesi, fakültesi ve akademisine yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu gençlerimiz kendilerine rol model gördükleri usta sanatçılar gibi başarılı birer sanatçı olup kentimizin gururu olurlar.”

Ecem’in annesi Aysel Yılmaz ise kızının başarısıyla gurur duyduğunu ve sanat akademisi sayesinde hayallerine kavuştuğunu belirtti. Yılmaz, ailelerin evlatlarına meslek seçimleri konusunda baskı yapmamasını, çocukların meslek seçiminde özgür olmaları gerektiğini söyledi, son olarak da Başkan Cahan’a böyle bir oluşum için teşekkürlerini ifade etti.

Yetenek sınavından aldığı başarılı sonuçla birlikte Ecem Yılmaz eğitim hayatına Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam edecek.