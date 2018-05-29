Uşaklı Hatice, Wushu’da Avrupa şampiyonu oldu

’si düzenlenen ve 5 gün süren Avrupa Wushu Şampiyonası’nda Hatice Arslan 48 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Wushu antrenörü Fehmi Bilen ; "Bundan sonra Hatice Arslan Uşak’ı değil Türkiye’yi bütün dünyada temsil edecek. Hatice Arslan’ın başarısından dolayı Türkiye bütün Uşak halkına teşekkür edecek. Uşak’a ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Wushu antrenörü Fehmi Bilen 32 yıldır Uşak’ta ikamet ediyor. Sporun yanı sıra ticaretle de uğraşan Bilen Hatice Arslan hakkında şu bilgileri verdi; "Hatice bizim sporcularımızdan bir tanesi. 2017 yılı Wushu Türkiye 2. si, 2017 Kick Boks Türkiye 3. sü, 2018 Wushu Türkiye Şampiyonu ve aldığı bütün maçların hepsini nakavtla kazandı. Milli takıma girme hakkı kazandı. Türkiye’yi temsilen Rusya’da yapılan Avrupa Şampiyonasında finalde İtalyan rakibini nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Şimdi nasip olursa 6-16 Temmuz tarihleri arasında Brezilya’da yapılacak Dünya Şampiyonasına kızımız davet edildi. İnşallah bundan sonra Hatice Arslan Uşak’ı değil Türkiye’yi bütün dünyada temsil edecek ve oradan da şampiyon olarak döneceğine ve orada milli marşımızı okutacağına bayrağımızı göndere çektireceğine inanıyoruz, çünkü o milli ruha sahip bir çocuğumuz. Biz bu yönde eğitimimizi ve antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Hatice Arslan’ın başarısından dolayı Türkiye bütün Uşak halkına teşekkür edecek. Uşak’a ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah daha başka sporcularımız var onların da başarılarını göreceğiz. Uşak’ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye Uşak Şampiyon Spor Kulübü olarak yemin ettik ve bunu başaracağız."

Uşak İzzet Çalışlar Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan Hatice Arslan, uzun zamandan beri Kick Boks yapıyor. Rusya’da yapılan Avrupa Şampiyonasında kazandığı birinciliği Uşak halkına ve kulübüne hediye eden Arslan Brezilya’da dünya şampiyonu olmak istiyor. Başarı olmasını ilk önce ailesinden aldığı desteğe bağlayan Arslan ardından kendisini büyük özveriyle çalıştıran hocaları Fehmi Bilen, Savcı Göktaş ve Osman Karaman’a teşekkür etti.

15-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında ’si düzenlenen ve 5 gün süren Avrupa Wushu Şampiyonası’nda Türkiye 15 altın, 11 gümüş ve 18 bronz madalya olmak üzere 44 madalyayla takım halinde Avrupa ikincisi oldu.