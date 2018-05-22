Uşaklı minikler izleyenleri büyüledi

Merve Nur Kale’nin çalıştırıcı ve şefliğini yaptığı koroya, piyanoda Erdem Küçükayvaz, gitarda Atalay Kayaalp, ritimde Halil Özkan eşlik etti. Sahne performansıyla göz dolduran minikleri, Aileleriyle beraber Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Görgülü de yalnız bırakmadı.

İzleyiciler, minikleri, Sahne performansın ardından ayakta alkışladı. 45 Koristin sahne aldığı geniş kapsamlı festivalde Uşak Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Sesler Korosu,

Türkiye Polifonik Korolar derneği yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Mustafa Apaydın ve Emekli öğretim görevlisi koro şefi ses eğitimcisi Prof. Dr. Suna çevik başta olmak üzere tüm jüri üyelerinden büyük övgü aldı. Bir çok kategoride ödülün dağıtıldığı festivalde, Uşak’lı çocuk sesler, Müzikalite- Müzikal Dinamikler başarı ödülüne layık görüldü.

Aileler, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a Sanata ve sanatçıya, kentin gençlerine bu kadar destek veren ilk Başkan olduğunu belirterek teşekkür etti.