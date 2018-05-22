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22 Mayıs 2018 16:20

Uşaklı minikler izleyenleri büyüledi

İzmir’de düzenlenen Mozart Akademi 4’üncü Polifonik Korolar Festivaline katılan 50 koro içerisinde yer alan Uşak Belediyesi Sanat Akademisi çocuk Sesler Korosu sahnede seslendirdiği dört eserle büyük beğeni topladı.

Uşaklı minikler izleyenleri büyüledi

22 Mayıs 2018 16:20


Merve Nur Kale’nin çalıştırıcı ve şefliğini yaptığı koroya, piyanoda Erdem Küçükayvaz, gitarda Atalay Kayaalp, ritimde Halil Özkan eşlik etti. Sahne performansıyla göz dolduran minikleri, Aileleriyle beraber Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Görgülü de yalnız bırakmadı.


İzleyiciler, minikleri, Sahne performansın ardından ayakta alkışladı. 45 Koristin sahne aldığı geniş kapsamlı festivalde Uşak Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Sesler Korosu,


Türkiye Polifonik Korolar derneği yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Mustafa Apaydın ve Emekli öğretim görevlisi koro şefi ses eğitimcisi Prof. Dr. Suna çevik başta olmak üzere tüm jüri üyelerinden büyük övgü aldı. Bir çok kategoride ödülün dağıtıldığı festivalde, Uşak’lı çocuk sesler, Müzikalite- Müzikal Dinamikler başarı ödülüne layık görüldü.


Aileler, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a Sanata ve sanatçıya, kentin gençlerine bu kadar destek veren ilk Başkan olduğunu belirterek teşekkür etti.




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