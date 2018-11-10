Uşak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde ilginç görüntü

yıl dönümünde Uşak'ta düzenlenen programla anıldı. Anma töreninde meydana gelen bir köpek ise görenleri şaşırttı.

Atatürk Anıtı önünde yapılan anma programı saat 09:00'de Atatürk Anıtı'na Vali Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın çelenk sunumu ile başladı. Tüm protokol, öğrenciler ve vatandaşlar saat 09.05'te 2 dakika süren saygı duruşunun ardından İstiklal Marşını okudu. Bayrağın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesini eşliğinde yapılan saygı duruşunda kentte hayat adeta durdu. Sürücüler araçlarından inerek kornalarına bastı.

Uşak'taki anma törenine katılanlar ilginç bir olaya da şahitlik etti. Sirenlerin çalmasıyla birlikte alana koşarak gelen bir sokak köpeği insanlarla birlikte kısa süren saygı duruşunu gösterip alandan ayrıldı. O an İHA kameralarına yansıdı.

Tören sonunda Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla yapımı dün tamamlanan, 80 bin karanfille donatılarak yapılan Türk Bayrağı ve Atatürk silueti yoğun ilgi gördü. Protokol ve vatandaşlar karanfillerle yapılan bu panonun önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek.